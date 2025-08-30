Detienen a 10 personas y aseguran droga, inmuebles y autopartes en operativos en CDMX y Edomex

Al menos 10 personas detenidas, además de drogas, inmuebles y autopartes aseguradas, es el resultado de distintas diligencias de cateo realizadas el 28 y 29 de agosto en las alcaldías Tlalpan, Iztapalapa y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, así como en el Estado de México, en coordinación con autoridades federales y locales, según informó la Secretaría de Marina (Semar).

Durante el primer operativo, el pasado 28 de agosto, personal naval proporcionó seguridad perimetral a agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Policía de Investigación, Guardia Nacional y otras instancias en siete cateos.

Como resultado, fueron detenidas 10 personas y se aseguraron dos inmuebles, diversas bolsas y dosis de metanfetamina, cocaína, marihuana y cristal, una báscula gramera y cuatro teléfonos celulares.

En una segunda acción, el viernes 29 de agosto, personal naval participó en un operativo encabezado por la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, junto con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y otras corporaciones.

En este cateo se aseguró un inmueble y alrededor de 10 toneladas de autopartes de distintos vehículos, entre ellas puertas, cofres, faros, calaveras, parrillas y facias. También se localizaron otras piezas automotrices como cajuelas, tableros y cofres.

Las autoridades informaron que tanto los detenidos como lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr