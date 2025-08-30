Ernestina Godoy celebra reforma judicial y anticipa nuevas reformas en amparo, salud y economía

Ernestina Godoy resaltó que la reforma judicial marca un cambio histórico en el país.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, celebró la aprobación de lo que calificó como “la mayor reforma al Poder Judicial en la historia reciente”. Durante la plenaria de Morena, subrayó que aún están pendientes otros cambios, entre ellos la reforma en materia de amparo.

Godoy destacó que, gracias al trabajo legislativo, ya se concretaron cinco reformas legales que dieron viabilidad al nuevo esquema judicial.

Entre ellas mencionó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de carrera judicial y la de responsabilidades administrativas.

Ernestina Godoy destacó la importancia del trabajo legislativo para concretar la reforma. ı Foto: X Dolores Padierna

“Todo esto dio viabilidad a la reforma judicial para que pudiera ser la elección”, afirmó.

La consejera resaltó que el país está a punto de vivir un cambio histórico: “Estamos a unas horas de que asuma la nueva Suprema Corte de Justicia con un indígena como presidente. Esos son los efectos del trabajo que ustedes hacen”, dijo.

Asimismo, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum conformó un comité técnico asesor para la elaboración de la nueva ley, el cual trabaja con diversas dependencias para evitar conflictos legales o internacionales. Explicó que se busca prevenir observaciones en temas como los derechos laborales de jornaleros indígenas o posibles violaciones al T-MEC.

En un recuento, Godoy señaló que en este proceso se han concretado siete reformas constitucionales que derivaron en 36 reformas legales.

Morena celebró su Tercera Reunión Plenaria en la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

También adelantó que el paquete económico ya está prácticamente listo. “Ya me llegó a la Consejería; seguramente el 8 lo tienen que presentar”, dijo.

De cara al próximo periodo legislativo, adelantó que se discutirá la Ley General de Salud, donde habrá un intenso cabildeo por el impacto en sectores como el de las refresqueras. Recordó que en este marco también debe atenderse la regulación de los vapeadores.

Sobre el sector salud, precisó que la reforma incluirá cambios en la compra masiva de medicamentos y en el Sistema Nacional de Salud. “No importa si eres del ISSSTE, te vas al IMSS Bienestar… es una reforma complicada, pero importantísima”, concluyó.

