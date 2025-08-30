No se requiere desafuero, el pueblo castiga: Alcalde 

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, consideró que en el caso de la senadora del PAN, Lily Téllez y del priista Alejandro Moreno, “no se requiere ni un juicio de desafuero; ellos se ponen en evidencia y los castigará el pueblo”.

Cuestionada en conferencia de prensa sobre la posible solicitud el desafuero de Alejandro Moreno tras las agresiones contra el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, la dirigente partidista afirmó que si bien, a ella no le correspondía esa decisión, sino a la Cámara de Diputados y de Senadores, desde su perspectiva un posible desafuero sería usado por la oposición como una vía para victimizarse.

El Tip: Luisa María Alcalde se reunió en Chihuahua con los Comités Seccionales de Morena donde implementan 3 mil 231 secciones.

“Buscan la victimización con esos procesos: ‘¡No! me quitaron el fuero, ¡me quieren desaforar porque soy oposición, quieren desaparecer a la oposición!’. Buscan esa ruta para victimizarse”, aseguró.

En la ciudad de Chihuahua, Alcalde Luján indicó que la agresión en contra de su compañero de partido, “muestra de cuerpo entero al PRIAN, siempre han sido autoritarios, violentos, corruptos y eso se puso en evidencia, pero la gente se cansa de esa podredumbre de política”.

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena ı Foto: Especial

El hecho ocurrido el pasado miércoles, al finalizar la Comisión Permanente del Congreso, fija opiniones y posturas en el ámbito político, donde el frente morenista ha mostrado su respaldo al senador.

Alcalde Luján indicó que el agravio pone en evidencia la falta de proyecto del PRI, ya que, desde su perspectiva ese partido, “se dedica a denostar a la Presidenta por medio de redes sociales y en ruedas de prensa”.

“A eso se han dedicado. No tiene proyecto, y la gente lo veo y lo entiende así, pues ahí están los resultados”, señaló en relación a encuestas realizadas sobre el interés de la ciudadanía por votar a favor de Morena y, en las cuales, el PRI ocupaba los últimos lugares.