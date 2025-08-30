Reviven pleito Alito y Noroña en la última sesión de la Permanente

En un ambiente tenso, la última sesión de la Comisión Permanente, realizada ayer de manera extraordinaria, revivió el enfrentamiento que mantienen Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena y presidente saliente de la Cámara alta, después del encontronazo que protagonizaron el miércoles pasado.

En la sede del Senado de Paseo de la Reforma, los trabajos arrancaron con rispidez. Fernández Noroña dio lectura a un pronunciamiento de la Comisión Permanente, el cual fue sometido a discusión de los 29 legisladores presentes.

El Dato: El presidente del tricolor y senador de la LXVI legislatura, se mantendrá en ese cargo hasta el 31 de agosto del 2027, cuando concluya el periodo vigente.

Al leer el texto, Noroña condenó “la cobarde y grupal agresión que seis legisladores federales del PRI organizaron, planearon e instrumentaron con alevosía y ventaja en contra del senador presidente de la Comisión Permanente”.

“¡Mentira!”, gritó el senador priista Manuel Añorve, luego de la lectura del primer párrafo. Acto seguido, un chiflido emanó de la parte derecha del Pleno, el cual estaba dominado por la bancada del PRI, luego de que PAN y MC decidieron no asistir.

Ahí estaba el diputado federal Carlos Gutiérrez Mancilla, quien el miércoles pasado jaloneó el abrigo de Fernández Noroña. De pronto se levantaba del escaño, en algunas intervenciones con gesto retador. También se hizo presente el diputado Eruviel Alonso, protagonista, por igual, del zafarrancho del miércoles.

Fernández Noroña enfatizó: “Nunca antes en la historia del Congreso mexicano un presidente de un órgano legislativo había sido agredido directamente por otros legisladores, mucho menos encabezados por un dirigente nacional de un partido político”.

Acto seguido, entre manoteos y gritos del diputado Rubén Moreira, gritos también de Pablo Angulo y caras y gestos de Alejandro Moreno, la Comisión Permanente exigió al PRI detener “sus acciones violentas” y recordó que el Congreso debe ser un espacio de deliberación pacífica, privilegiando siempre el diálogo frente al debate político.

Alejandro Moreno Cárdenas subió a tribuna para hablar de lo ocurrido y calificó como “absurdo” acusar a los opositores de autoritarismo y denunciando lo que consideró un intento del oficialismo de denostar al PRI.

“La investidura se construye todos y cada uno de los días con seriedad, con oficio político, con aptitud; porque el presidente del Senado de la República debe de ser un señor que tenga todo el talante y el talento para que pueda cumplir con esa responsabilidad del Estado mexicano, no un mentecato, buscapleitos, desequilibrado, un patán que ha puesto al Senado mexicano en la mayor vergüenza en la historia de nuestro país”, afirmó.

Mientras Alito arremetía contra Noroña y la bancada de Morena, la diputada Lilia Aguilar hacía lo propio desde su escaño. Gritó “¡mentirosos!” y se escondió para intentar disimular, aunque sin conseguirlo, pues su voz es más que reconocible.

El Tip: desde el pasado 24 de septiembre de 2024, Gerardo Fernández Noroña ocupa la presidencia del Senado; oficialmente, el 31 de agosto llega a su fin su gestión.

Un alterado Fernández Noroña subió también a la tribuna. Relató el ataque de los seis legisladores priistas describiendo los golpes recibidos y afirmando que su única responsabilidad era señalar, con firmeza, la intervención militar que, según él, ha solicitado el PRI en México.

“En una asamblea se pueden acalorar los ánimos, puede haber inclusive jaloneos y aventones, pero nunca en la historia de este país habían subido seis legisladores de un solo partido a agredir cobardemente al presidente del Poder Legislativo”, afirmó.

Además, agregó: “Podrán buscar coserme a tiros justificando la agresión y yo estaré celebrando que, cuando pierda la vida, si la pierdo, en defensa del pueblo y de este movimiento, estará bien empleado”.

En apoyo a Noroña, senadoras y diputados de Morena y del Partido del Trabajo, como Margarita Valdez, Dolores Padierna y Lilia Aguilar, defendieron al “desvalido”, denunciando que la agresión fue un intento de humillar a legisladores y coartar su derecho a la voz en la tribuna.

En tanto, Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, acusó a Fernández Noroña de polarizar a la Cámara alta y generar violencia: “Quiero decirle que el Senado de la República no es de su propiedad. Esta tribuna usted la ha manchado, por supuesto, es la casa del pueblo. Usted es el responsable directo de la violencia y confrontación en esta Cámara”.

Protestan afuera de la casa del morenista en Tepoztlán

› Por Ulises Soriano

ulises.soriano@razon.com.mx

En Tepoztlán, Morelos, un grupo de comuneros sostuvieron una manifestación a las afueras de la casa del presidente saliente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Aseguraron que su adquisición es ilegal, pues requiere de la aprobación de la asamblea de comuneros.

No obstante, el morenista en redes sociales señaló que la movilización a las afueras de su casa fue orquestada por el alcalde del municipio, Perseo Quiroz. Además de que cuestionó que no hubiera el mismo rechazo en contra de otras construcciones en el Valle de Atongo.

“Nunca han protestado por las construcciones que por décadas se han hecho en Valle de Atongo, en Tepoztlán, y ahora mandan a un grupo a protestar a la casa que estoy pagando”, dijo Noroña.

12 mdp, valor de la propiedad que paga Fernández Noroña

“Esta propiedad no se puede vender ni traspasar sin el acuerdo de asamblea de los comuneros. El poder que tiene ahorita como presidente Fernández Noroña, como ser presidente en el congreso de la unión, es un error grande y grandísimo porque está usurpando bienes que no le corresponden”, señaló uno de los comuneros.

También agregó: “Esta propiedad no es propiedad, es un bien inmueble perteneciente a los comuneros de Tepoztlán. Tepoztlán no se deja, el suelo de Tepoztlán exige”.

Noroña respondió que “bajo esa lógica todo el valle de Atongo pertenece al pueblo. Afortunadamente esa casa tiene escrituras. Esa es una maniobra de armas cortas y en realidad está agrediendo a la dueña, no a mi persona, porque la casa no me pertenece. Yo la estoy pagando”.

La manifestación llega luego de que en la última semana de agosto se diera a conocer que Noroña, supuestamente, está pagando una casa valuada en casi 12 millones de pesos en el Pueblo Mágico.