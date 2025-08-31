PAN define a Kenia López y Margarita Zavala entre propuestas para Mesa Directiva

José Elías Lixa Abimerhi, coordinador de diputados del PAN, presentó los perfiles que propondrá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el segundo año de la actual Legislatura.

En conferencia de prensa, el líder del grupo parlamentario señaló que durante su reunión plenaria en Jalisco se definieron cuatro perfiles “por su experiencia legislativa, por su capacidad de diálogo, por su capacidad institucional".

Se trata de las diputadas Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, y los diputados Federico Döring Casar y Germán Martínez Cázares.

Lixa afirmó que el grupo parlamentario fijó como regla “respetar la institucionalidad de la Cámara de Diputados" para la persona que resulte electa en el proceso.

“... porque es el presidente o la presidenta de esta Cámara quien tiene que velar por la unidad, por la pluralidad y por estar a la altura de las circunstancias”, destacó.

Por otra parte, ante rumores sobre el rechazo de las propuestas del PAN, el coordinador de la bancada explicó que desconoce si hay algún veto, aunque coincidió con su homólogo de Morena, Ricardo Monreal Ávila, en una posible crisis constitucional al no alcanzar un acuerdo para la definición de la nueva presidencia de la Mesa Directiva.

Lixa Abimerhi rechazó presiones de otros grupos parlamentarios para modificar sus propuestas, y afirmó que no habrá perfiles a modo. En ese sentido, destacó institucionalidad de los perfiles presentados este domingo.

“En el PAN no hay legisladores a modo de ningún grupo parlamentario. Los legisladores el PAN somos legisladores panistas y eso no va a cambiar en ningún momento. Lo que la Cámara necesita es una presidencia a modo de las circunstancias que el país requiere, respetando la ley, la pluralidad y la institucionalidad, y las cuatro personas que formalizamos en esta propuesta han dado muestra de tener esa capacidad ”, puntualizó.

El legislador justifico la encerrona del sábado de los diputados de Morena, quienes hasta tarde discutieron la idoneidad de las y los candidatos del PAN para presidir la Mesa Directiva.

“A veces en las previas, en las reuniones de grupo interno, pues se presentan posturas. Nosotros hemos debatido muchas cosas muy intensamente y seguramente si tuvieran nuestros audios, se diría que fulano, fulana, presentó una postura contraria. Es que eso es la definición democrática. Entonces, yo no voy a ponerme a contestar qué ha dicho una legisladora, un legislador, porque ese es su ambiente de deliberación interna”, dijo.

