Alistan mensaje de CSP por Primer Informe; llegan gobernadores y cierran circulación en Palacio Nacional

Gobernadores e invitados llegan a Palacio Nacional para escuchar el mensaje que dará la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su Primer Informe de Gobierno, el primer evento dentro de una agenda llena para la Presidencia, los legisladores y los ministros este lunes 1 de septiembre.

Desde primera hora del día, se registró poco movimiento al exterior de Palacio Nacional, con algunos grupos de simpatizantes arribando al exterior del recinto, alrededor del cual la policía montó vallas y reforzó la seguridad.

▶ #Vídeo | El corazón de la #CDMX se empieza a cerrar

El cruce de Palma y Madero ya no tiene paso por el Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum

📹: @Yul_Bonilla / @LaRazon_mx#Pr1merInforme #ClaudiaSheinbaum pic.twitter.com/WQeziTcuP9 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 1, 2025

Posteriormente, se registró la llegada de gobernadores e invitados a Palacio Nacional, algunos de los cuales se detuvieron a conversar con la prensa.

Así, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, aseguró que la presidenta “ha hecho un extraordinario trabajo; Baja California Sur está con el corazón lleno de alegría por todo el respaldo que hemos recibido en educación, infraestructura urbana… todas las obras que están en proceso han sido gracias a la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

▶️#VIDEO | Al llegar a Palacio Nacional, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro (@VictorCastroCos), agradece a la Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) por el apoyo que ha dado a la entidad.



📹: @yul_bonilla / @LaRazon_mx pic.twitter.com/poDn4HxbJn — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 1, 2025

En el mismo sentido, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, opinó que “a pesar de lo complejo, creo que [la presidenta Claudia Sheinbaum] lo hecho bien; los retos de Trump, de Estados Unidos, del narcotráfico… salimos este primer año bien librados y le deseo a la presidenta Claudia, que es mi amiga, lo mejor”.

Otros gobernadores e invitados arribaron al recinto, pero no dieron declaraciones a la prensa.

▶️#VIDEO | "A pesar de lo complejo, lo ha hecho muy bien la Presidenta, los retos de Trump, de EU, del narcotráfico... Es mi amiga", dijo el gobernador de Nuevo León, Samuel García (@samuel_garcias). #Pr1merInforme #ClaudiaSheinbaum



📹: @yul_bonilla / @LaRazon_mx pic.twitter.com/XQLr34p06C — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 1, 2025

Mientras tanto, al interior de Palacio Nacional se alista el inicio del mensaje de la mandataria federal por su Primer Informe de Gobierno, que se prevé inicie a las 11:00 horas.

En el mensaje, se espera que la mandataria federal informe sobre los avances en los 100 compromisos que asumió al inicio de la administración, relacionados con infraestructura, salud, educación y programas sociales.

Por otro lado, en diversos puntos de la Ciudad de México se realizan concentraciones y manifestaciones, que no están relacionados con el Primer Informe de Gobierno, pero que afectan la circulación en la zona centro de la capital mexicana.

