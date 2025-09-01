Aseguran arsenal en cateo en Culiacán: 37 armas decomisadas y sustancias ilícitas

En un operativo conjunto en el municipio de Culiacán, Sinaloa, el Gabinete de Seguridad federal aseguró un arsenal compuesto por 37 armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y sustancias ilícitas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que el aseguramiento lo realizó la Defensa y la Fiscalía General de la República, en el marco de un cateo a un “inmueble utilizado para el resguardo de armamento, donde aseguraron 37 armas de fuego, cargadores, cartuchos, 150 kilos y 80 litros con sustancias químicas y equipo táctico”.

En Culiacán, Sinaloa, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico con @Defensamx1 realizaron un cateo en un inmueble utilizado para el resguardo de armamento, donde aseguraron 37 armas de fuego, cargadores, cartuchos, 150 kilos y 80 litros con sustancias… pic.twitter.com/So2jUWtv2g — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 1, 2025

En un comunicado del Gabinete de Seguridad, explicó que dicho cateo fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con los reportes, las investigaciones condujeron a la localización de un inmueble en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, utilizado presuntamente para almacenar armas y drogas. Tras reunir los datos de prueba, un juez de control otorgó la orden judicial para intervenir el predio.

Durante la inspección, las fuerzas federales encontraron 32 armas largas, cinco armas cortas, cargadores y cartuchos, así como 80 litros y 150 kilos de sustancias químicas presumiblemente empleadas en la elaboración de narcóticos. También fueron decomisados diversos equipos tácticos.

El inmueble fue asegurado y quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que lo incautado fue trasladado a la sede ministerial correspondiente para continuar con las investigaciones.

Las instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad destacaron que este tipo de acciones forman parte de un esfuerzo coordinado entre dependencias para garantizar la tranquilidad en Sinaloa y enviar un mensaje de firmeza frente a los grupos delictivos. Con ello, señalaron, se busca no solo retirar de circulación armamento y drogas, sino también limitar la capacidad de fuego y operación de estas estructuras criminales.