Dejan lluvias 22 encharcamientos y 18 árboles caídos

Personal de bomberos atiende ayer el encharcamiento registrado en la calle Arenal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la granizada registrada ayer en la capital dejó al menos 22 encharcamientos y 18 árboles caídos, principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan.

La autoridad destacó que el volumen de agua registrado en toda la capital superó los 4.6 millones de metros cúbicos.

“Las mayores precipitaciones se registraron en Álvaro Obregón: 53 milímetros en la estación Tanque Lienzo, 51 mm en Universidad y 27.25 mm en Tarango”, explicó la administración local.

El Tip: Los alcaldes de Coyoacán y ÁLvaro Obregón, Giovani Gutiérrez y Javier López, respectivamente, recorrieron zonas afectadas por la granizada de ayer.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que en avenida Universidad, a la altura de Copilco, el agua cubrió la vialidad y detuvo la circulación hacia Insurgentes. En Insurgentes Sur, desde el Eje 10 hasta Mixcoac, las inundaciones alcanzaron estacionamientos y obligaron a operar de forma parcial al Metrobús en la ruta Ciudad Universitaria–Indios Verdes.

“Por inundación sobre Eje 10 Sur a la altura de cerro Tlapacoyan, col. Copilco Universidad. #AlternativaVial Miguel Ángel de Quevedo y Cerro del Agua”, informó el centro de atención vial.

En la alcaldía Magdalena Contreras, Coyoacán y Álvaro Obregón se declaró alerta roja por acumulados de hasta 70 milímetros (mm); en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano, Carranza y Xochimilco, alerta amarilla por lluvias de entre 15 y 29 mm.

70 metros de espejo de agua registró en el Desierto de los Leones e Insurgentes

En Álvaro Obregón, encharcamientos complicaron el tránsito en la colonia Guadalupe Inn, con autos cubiertos hasta la mitad de las llantas. También se reportaron vehículos varados en Miguel Ángel de Quevedo y problemas en avenidas como San Jerónimo y Periférico.

Bomberos trabajaron en varios puntos para destapar coladeras obstruidas por basura y hojarasca. Aunque la lluvia había cesado al cierre del reporte, la alerta roja continuaba.