FSTSE reconoce visión de Claudia Sheinbaum tras Primer Informe.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) felicitó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la presentación de su Primer Informe de Gobierno, el cual destacaron como un reflejo de su compromiso con el bienestar de la mexicanas y mexicanos, particularmente de los trabajadores del estado.

Además, reconocieron que durante el primer año de su administración ha priorizado el diálogo y la colaboración con este sector.

“Desde la FSTSE reconocemos el liderazgo y la visión transformadora de la Presidenta Sheinbaum, quien ha demostrado un firme respaldo a las y los servidores públicos mediante políticas que promueven la justicia social, la estabilidad laboral y el respeto a los derechos sindicales”, destacan en un comunicado.

TE RECOMENDAMOS: También destacan apertura al diálogo CONAGO reconoce esfuerzo y compromiso de Sheinbaum tras Primer Informe

Durante su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días”.

“Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí”, reiteró durante el evento celebrado en Palacio Nacional.

Felicitación y reconocimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su 1er Informe de Gobierno.



🇲🇽 Enhorabuena y seguimos trabajando de la mano por un México mejor.#informedegobierno#1deSeptiembre2025#PresidentA pic.twitter.com/VbUziTorCU — FSTSE (@FSTSEmx) September 1, 2025

Destacó que para 2024 logró sacar de la pobreza a más 13.5 millones de personas, aunado a que la desigualdad también se redujo significativamente, pasando en el Coeficiente de Gini, que mide este parámetro, de 0.426 a 0.391, colocando a México como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá.

La Jefa del Ejecutivo Federal, puntualizó que México ha logrado construir con Estados Unidos una relación de respeto mutuo, siendo el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias del mundo y puntualizó que con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se puede alcanzar aún mejores condiciones.

“México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y valiente, y que estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia”, agregó.

JVR