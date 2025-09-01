"Darle poder al pueblo, libera al pueblo"

‘Ministras y ministros tenemos un trabajo claro, sanear la SCJN’: Hugo Aguilar

Realizó una ceremonia de tradicional de purificación; “somos los ministros y las ministras del pueblo”, dijo Aguilar

Hugo Aguilar, ministro presidente electo de la SCJN
Por:
Mariel Caballero
·
Tania Gómez

El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar, recibió el bastón de mando y de servicio de manos de representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Tras una ceremonia de purificación en la que participaron todos los ministros electos a excepción del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García quien se ausenta ante convalecencia tras accidente automovilístico.

Durante el mensaje ofrecido por Hugo Aguilar, expresó “somos los ministros y las ministras del pueblo” y agradeció la presencia de todos a la ceremonia de purificación y entrega de bastón de mando y servicio.

El ministro presidente electo afirmó que las y los ministros electos tienen un mandato claro, que es sanear al Poder Judicial de la Federación.

Sanear a los poderes judiciales locales y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se va a acabar el nepotismo y la corrupción, la deshonestidad”, expresó Aguilar

Informó que en las ocho reuniones que ha sostenido con el esto de ministros, se están sentando las bases para acabar con los privilegios y hacer realmente una Justicia para el pueblo.

Además, resaltó que gracias a la Reforma del Poder Judicial existió un mayor reconocimiento a los pueblos indígenas, pues mencionó que hace unos años era imposible imaginar que alguien de origen indígena, aun con estudios y preparación, se encontrara al mando de la Suprema Corte.

Ceremonia tradicional de purificación y entrega de Bastón de Mando y Servicio

