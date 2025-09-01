Ministros electos de la Corte acuden a ceremonia de consagración de bastones de mando

Seis de los nueve ministros electos que serán parte de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), participaron este lunes en una ceremonia en la Zona Arqueológica de Cuicuilco, en la alcaldía Tlalpan por parte de representantes de pueblos originarios, donde se llevó a cabo la consagración de los bastones de mando que recibirán los tomados por la tarde.

Al acto asistieron el ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, así como María Estela Rios, Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Figueroa.

“Para el país estamos iniciando algo nuevo. Quiero decirles que no solo somos materia, también somos inteligencia, somos espíritu; por eso hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias y de nuestros sabios”, afirmó el ministro electo Hugo Aguilar Ortiz, y quien será el primer presidente indígena de la Corte en la historia modera.

En ese sentido, agregó: “Tengan la seguridad que es una Corte distinta, una Corte diferente a las anteriores. Aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes y hoy es una muestra palpable de que hay un compromiso en esa dirección”, expresó.

En el edificio sede de la SCJN también se llevó a cabo un acto de purificación, en medio de un portante dispositivo de seguridad y a puerta cerrada.

Los ministros participarán este lunes en la Ceremonia Tradicional de Purificación y Entrega de Bastones de Mando, por parte de representantes de pueblos originarios, en el exterior de la sede principal de la SCJN a las 16:00 horas.

Posteriormente acudirán a su toma de protesta en el Senado de la República, programada a las 19:30. Dos horas después, a las 21:30, llevarán a cabo la apertura de puertas del máximo tribunal Constitucional, mientras que a las 22:00 horas se realizará la sesión solemne de instalación del Pleno de la SCJN, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien acude como invitada especial.