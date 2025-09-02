¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 2 y 3 de septiembre de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 2 y miércoles 3 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Plátano kilo: $9.80
  • Papa Blanca kilo: $19.80
  • Calabaza Italiana Criolla kilo: $29.80
  • Manzana Golden Bolsa: $34.80
  • Manzana Royal Gala kilo: $34.80
  • Melón Chino kilo: $19.80
  • Piña Gota Miel kilo: $29.80
  • Zanahoria kilo: $14.80
  • Naranja kilo: $32.80
  • Aguacate Hass Malla pza: $34.80
  • Zanahoria Baby Vegetalistos 340 g: $29.80
  • Blueberries Charola con 170 gr: $49.80
  • Col Blanca kilo: $21.80
  • Ajo granel kilo: $119.00
  • Tomatillo Verde sin Cascara kilo: $32.80
  • Nopal Entero kilo: $36.80
  • Uva Roja Globo kilo: $29.80

Ofertas en carnes y pescados

  • Menudo de Res Panza Rancho Santa Fe Kilo: $109.00
  • Pierna de Cerdo sin Hueso Fresca Kilo: $108.00
  • Medallón de Pechuga Pollo Kilo: $158.00
  • Filete Basa Rojo Kilo: $73.90
  • Filete Salmón Chileno Kilo: $349.00
  • Sierra congelada kilo: $79.90
  • Pollo Entero con Vísceras Bachoco: $38.90
  • Pollo Entero C/V Pilgrims Kilo: $38.90
  • Pierna de Cerdo con Hueso Congelada: $88.90
  • Pechuga de Pollo Sin Hueso: $154.90
  • Milanesa de Pollo Delgada Kilo: $174.90
  • Pechuga de Pollo sin Hueso Congelada Kilo: $118.90

