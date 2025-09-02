Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 2 y 3 de septiembre de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 2 y miércoles 3 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
¡Aprovecha las mejores ofertas!
Ofertas en frutas y verduras
- Plátano kilo: $9.80
- Papa Blanca kilo: $19.80
- Calabaza Italiana Criolla kilo: $29.80
- Manzana Golden Bolsa: $34.80
- Manzana Royal Gala kilo: $34.80
- Melón Chino kilo: $19.80
- Piña Gota Miel kilo: $29.80
- Zanahoria kilo: $14.80
- Naranja kilo: $32.80
- Aguacate Hass Malla pza: $34.80
- Zanahoria Baby Vegetalistos 340 g: $29.80
- Blueberries Charola con 170 gr: $49.80
- Col Blanca kilo: $21.80
- Ajo granel kilo: $119.00
- Tomatillo Verde sin Cascara kilo: $32.80
- Nopal Entero kilo: $36.80
- Uva Roja Globo kilo: $29.80
Ofertas en carnes y pescados
- Menudo de Res Panza Rancho Santa Fe Kilo: $109.00
- Pierna de Cerdo sin Hueso Fresca Kilo: $108.00
- Medallón de Pechuga Pollo Kilo: $158.00
- Filete Basa Rojo Kilo: $73.90
- Filete Salmón Chileno Kilo: $349.00
- Sierra congelada kilo: $79.90
- Pollo Entero con Vísceras Bachoco: $38.90
- Pollo Entero C/V Pilgrims Kilo: $38.90
- Pierna de Cerdo con Hueso Congelada: $88.90
- Pechuga de Pollo Sin Hueso: $154.90
- Milanesa de Pollo Delgada Kilo: $174.90
- Pechuga de Pollo sin Hueso Congelada Kilo: $118.90
