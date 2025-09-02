Muere en Costa Rica Alberto Padilla, periodista mexicano y expresentador de CNN.

Nació en Nuevo León

“Tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte, gracias por tu amistad”, señaló la Cadena Radial Costarricense (CRC) tras la muerte de Alberto Padilla

La Cadena Radial Costarricense (CRC) informó la muerte del periodista mexicano y expresentador de CNN en Español, Alberto Padilla, a los 60 años de edad.

La cadena publicó una esquela en la que lamentaba la partida del comunicador mexicano, quien encabezaba el programa A las cinco con Alberto Padilla en CRC.

“A nuestro compañero, amigo y hermano: tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte, gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos”, dijo CRC.

De acuerdo con los reportes, Alberto Padilla se encontraba en una reunión con sus amigos, cuando comenzó a presentar un malestar, por lo que fue llevado al hospital. Posteriormente, se confirmó el deceso.

¿Quién fue el periodista mexicano Alberto Padilla?

Alberto Padilla nació el 9 de enero de 1965 en Monterrey, Nuevo León. Estudió la carrera de Estudios Internacionales en la Universidad de Monterrey y después un posgrado en Alta Gerencia.

Cuando trabajó en CCN, encabezaba el programa Economía y Finanzas. Después, se sumó al equipo de Al cierre, donde se ofrecían los resultados de las bolsas de Estados Unidos y otros países.

En 2011, Alberto Padilla dejó CNN para ocupar espacios en otros medios, hasta que, en 2018, se instaló en Costa Rica con el programa A las cinco.

