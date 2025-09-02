Muere en Costa Rica Alberto Padilla, periodista mexicano y expresentador de CNN.

La Cadena Radial Costarricense (CRC) informó la muerte del periodista mexicano y expresentador de CNN en Español, Alberto Padilla, a los 60 años de edad.

La cadena publicó una esquela en la que lamentaba la partida del comunicador mexicano, quien encabezaba el programa A las cinco con Alberto Padilla en CRC.

“A nuestro compañero, amigo y hermano: tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte, gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos”, dijo CRC.

De acuerdo con los reportes, Alberto Padilla se encontraba en una reunión con sus amigos, cuando comenzó a presentar un malestar, por lo que fue llevado al hospital. Posteriormente, se confirmó el deceso.

¿Quién fue el periodista mexicano Alberto Padilla?

Alberto Padilla nació el 9 de enero de 1965 en Monterrey, Nuevo León. Estudió la carrera de Estudios Internacionales en la Universidad de Monterrey y después un posgrado en Alta Gerencia.

Cuando trabajó en CCN, encabezaba el programa Economía y Finanzas. Después, se sumó al equipo de Al cierre, donde se ofrecían los resultados de las bolsas de Estados Unidos y otros países.

En 2011, Alberto Padilla dejó CNN para ocupar espacios en otros medios, hasta que, en 2018, se instaló en Costa Rica con el programa A las cinco.

JVR