Sheinbaum renueva acuerdo para mantener estable el precio de la gasolina.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina, con lo que se busca mantener en 24 pesos el litro de nafta regular.

“Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina”, escribió la Presidenta de México en la red social X.

Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina. pic.twitter.com/Vhr7tU44bE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 2, 2025

El primer acuerdo para fijar un tope al precio del combustible se firmó el pasado 2 de febrero del 2025, con lo que la renovación obedece al cumplimiento de los primeros 6 meses y ocurre después de una revisión.

La estrategia, se informó, busca evitar un alza en la inflación, la cual se ubicó en 3.49 por ciento anual durante la primera quincena de agosto, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre junio y julio se registraron bajas importantes de 4.42 por ciento y 3.51 por ciento, respectivamente. El logró fue atribuido al acuerdo con los gasolineros.

Entre los principales gasolineros que renovaron la estrategia se encuentran:

Hidrosina

G500

Energéticos Valored ABC

Diesel Cargo

Consorcio Gasolinero

México S Comercial

En distintas oportunidades, los gasolineros han asegurado que el diálogo permanente entre las autoridades y el sector privado, permitirá construir un sector energético sólido, competitivo y sustentable, capaz de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía energética de México.

