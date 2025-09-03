Avala Consejo de Seguridad reforzar policías y búsquedas

Luego de advertirse la necesidad de fortalecimiento en los planes para garantizar la seguridad desde lo local y la falta de cumplimiento para el nuevo sistema de atención a la desaparición de personas, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó por unanimidad dos nuevos acuerdos para robustecer la actuación desde los gobiernos estatales en ambas materias.

Al encabezar la 51.a Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y tras las inquietudes expresadas por algunos gobernadores respecto a la suficiencia financiera para cumplir los objetivos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que únicamente se trata de aterrizar la estrategia nacional en cada una de las entidades federativas.

El Dato: Rosa Icela Rodríguez refrendó su disposición de brindar acompañamiento a las y los familiares de las víctimas, como se ha realizado también con 450 organizaciones civiles.

“Entonces, en realidad, los acuerdos tienen que ver con eso, con aterrizar la estrategia nacional a nivel estatal. ¿Qué quiere decir? Que se fortalezcan las capacidades de inteligencia e investigación en cada estado, en coordinación con la Federación; que se fortalezcan las policías estatales y, en todo caso, las municipales, en coordinación con la Federación. Y la coordinación entre todas las entidades. De hecho, con la mayoría ya hemos avanzado en esto”, dijo.

En su exposición, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expuso la necesidad de alcanzar una coordinación para enfrentar los retos en materia de seguridad que vive México.

“El propósito que hoy nos reúne es que la Federación y los estados alcancemos consensos que se traduzcan en acuerdos sólidos, capaces de generar políticas públicas eficaces para responder a los retos que en materia de seguridad enfrenta nuestro país. Sin un esquema de colaboración estrecha entre los tres órdenes de gobierno, ninguna estrategia puede generar resultados tangibles y perdurables”, dijo.

96 por ciento de los delitos que se cometen son del fuero común

Detalló que, a 11 meses de iniciado el actual sexenio, se ha conseguido reducir 25 por ciento el número de homicidios dolosos y se ha llegado a los niveles más bajos; asimismo, más de 30 mil 700 personas han sido detenidas en el mismo periodo.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que los números confirman los esfuerzos de coordinación que hay entre la Federación y los estados, lo que calificó como un hecho exitoso que habla del cumplimiento de las tareas; pese a lo cual dijo que se debe reconocer que se necesita tener un mayor acercamiento para frenar el fenómeno delincuencial por medio del ataque a sus orígenes.

En ese marco, propuso a los gobernadores suscribir un acuerdo de apoyo a la vida comunitaria en todos los municipios, por medio de un proyecto que presente la FGR para “resolver los problemas de las infracciones comunitarias diarias en cada una de las comunidades del país”.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, pidió a los gobernadores “cambiar la realidad donde se requiera”, sobre todo en la garantía de los servicios urbanos, cuya ineficiencia, advirtió, genera una “mala” percepción de seguridad. Además, destacó la importancia de armonizar la Ley General de Búsqueda con un registro forense adecuado y la participación de los estados.

En materia de búsqueda de personas desaparecidas, recalcó que son seis estados los que aún no cuentan con fiscalías especializadas en desaparición y a las cuales pidió atender el requerimiento para dotarlas de unidades de análisis de contexto y mayores herramientas para la búsqueda en vida y forense.

Como parte del Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, destacan las acciones de fortalecimiento de las fiscalías especializadas en las 32 entidades federativas, las cuales deben contar con cinco unidades y áreas mínimas, cumplir con los protocolos de actuación nacional y garantizar que sus servicios periciales forenses cumplan con los nuevos estándares que serán emitidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, las fiscalías estatales emprenderán acciones para terminar con el rezago de información de la Base Nacional de Información Genética en el Banco Nacional de Datos Forenses.

“Los congresos de los estados tienen la responsabilidad de armonizar la ley general, y ya corrió el plazo para ello, por lo que les pedimos respetuosamente que, en el ámbito de sus atribuciones, se puedan presentar las iniciativas correspondientes. No hagamos esperar a quienes sufren ausencia y dolor… Ante los cuestionamientos que han puesto en duda el compromiso y actuar del Gobierno de México y de los estados, en el tema de búsqueda de personas desaparecidas, la mejor respuesta es atender a las víctimas”, dijo.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalló que 26 estados registran una disminución de homicidio doloso, excepto Sinaloa, Nayarit y Baja California, que muestran una tendencia al alza.

Al término de la sesión, los gobernadores, particularmente los de oposición, expresaron su agradecimiento a la Presidenta y al gabinete por la estrategia emprendida, pero también hubo inquietudes sobre presupuesto acotado para atender los requerimientos. “Luego nos ponen topes de crecimiento muy bajos, solamente relativos a un porcentaje cercano a la inflación y, si nos piden la contratación de más elementos para el área de seguridad y para el área de fiscalía, nada más que nos den esa flexibilización en la ley de disciplina financiera”, dijo el mandatario de Jalisco, Pablo Lemus.

Además, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, manifestó una inquietud en el mismo sentido y, a la vez, pidió que también se dé la oportunidad a los gobernadores de expresarse en reciprocidad a la atención que éstos ponen a lo que la Federación les solicita.

“Así que, por favor, yo no sé qué día podrían escucharnos, porque estas juntas, nosotros les escuchamos con mucha atención, pero no se da la oportunidad a los gobernadores de expresarse”, dijo.