Claudia negó luz verde a Ejército de EU

La víspera de que su secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sea recibido por Claudia Sheinbaum y tras halagar a la Presidenta de México, el mandatario de ese país, Donald Trump, reveló que le ofreció enviar al Ejército estadounidense para combatir a los cárteles mexicanos; sin embargo, rechazó la propuesta porque “ella está muy asustada”.

“Le he ofrecido enviar al Ejército, pero ella no quiere que lo hagamos. Porque tiene miedo. Ella está muy asustada”, declaró en entrevista con la periodista Reagan Reese, para el Daily Caller.

Cuestionado sobre si tiene confianza en que México protegerá su lado de la frontera, porque se cree que el gobierno está dirigido por los cárteles o que están involucrados en el mismo, expresó halagos para la Presidenta Sheinbaum, a quien calificó como una “mujer hermosa”.

“Me cae muy bien la Presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante y hermosa. Pero México está gobernado por los cárteles. Está gobernado por los cárteles”, insistió.

Señaló que desde que llegó al poder en enero de este año a la fecha hay cero migrantes indocumentados que intentan ingresar a territorio estadounidense.

“Durante los últimos 90 días, no hemos tenido a nadie, tres meses. Tres meses, nadie, cero. Y, ya saben, los demócratas manejan esas estadísticas. Es como cero. Sería muy difícil de entender, pero durante tres meses, no hemos tenido a nadie. Podrían ser cuatro meses ya. O sea, he resuelto por completo el problema fronterizo”, aseguró.

Dijo estar satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora en materia de migración donde “estamos haciendo mucho”, con un alto número de autodeportaciones.

“Millones están saliendo. Eso no es gran cosa, pero una noticia importante es la autodeportación. Ya sabes, les damos un incentivo para salir, lo que significa que pueden regresar algún día. Si no sales, nunca podrás regresar”, indicó.

Criticó que el anterior gobierno de Joe Biden le dejó un problema grande con la migración, ya que entraban millones de personas al mes, pero “tenemos que sacarlos, porque son muy peligrosos. Son malas personas, y son personas muy, muy enfermas, más que malas. Están enfermas. Se están volviendo locos por la delincuencia. Ahora mismo, la campaña es muy fácil. Quiero detener la delincuencia.