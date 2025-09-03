No habrá espacio para la opacidad ni para el dispendio: OAJ

Integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) aseguraron que no habrá espacio para “la opacidad ni para el dispendio”, y que cada acción “estará orientada al fortalecimiento del Poder Judicial y a la consolidación de la democracia, la justicia y el Estado de Derecho”.

En un comunicado, los nuevos integrantes del OAJ mencionaron que el compromiso es restituir “la confianza legítima en las instituciones y funcionarios judiciales, garantizando que los recursos se utilicen bajo una política de austeridad y racionalidad del gasto público, y que ello se traduzca en infraestructura adecuada, en tecnología idónea así como en la formación de personas juzgadoras con sentido humanista, con alta calidad en sus resoluciones y sobre todo, con la convicción de servir a cada mexicana y mexicano”.

“Este órgano colegiado trabajará con apertura, en diálogo permanente con las demás instituciones del Estado Mexicano, porque estamos convencidos que la Justicia es una responsabilidad compartida que requiere respeto, coordinación y corresponsabilidad”, señalaron.

De igual forma, mencionaron que su labor será guiada por los más altos valores de honestidad, transparencia y el compromiso inquebrantable de servir a México.

“Emprendemos nuestra función con la convicción de que el Órgano de Administración Judicial se consolidará como el catalizador de un Poder Judicial más eficiente, fuerte y cercano al Pueblo de México, a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad”, mencionaron.

Mensaje al pueblo de México y a las instituciones del Estado mexicano

En temas relacionados con la opacidad, este miércoles se dio a conocer que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Rodrigo Guerrero García, no dio a conocer su información relacionada con bienes, tarjetas, empresas en su declaración patrimonial, mientras laboró como presidente del InfoCDMX (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México).

De acuerdo con el portal de InfoCDMX en su declaración patrimonial el ministro se negó a hacer públicos los datos de su cónyuge y/o dependientes, sus ingresos, egresos y bienes, así como los gravámenes y las tarjetas con las que cuenta.

Según su declaración patrimonial, Arístedes Guerrero declaró una remuneración inicial neta de un millón 140 mil 793.80 pesos.

