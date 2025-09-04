“De perdis, que haya una disculpa a los ministros”

Tras asegurar que no ocurrió la supuesta costosa cena con la que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebraron sus nombramientos el lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió que se les ofrezca una disculpa por parte de quienes así lo sostuvieron.

“De perdis debe haber una disculpa, ¿no?: ‘Sentimos mucho a nuestros lectores, porque en esta nota nos equivocamos’”, dijo en referencia a la información que circuló respecto a que los ministros acudieron al restaurante de lujo en Polanco Au Pied de Cochon.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y los ministros Loretta Ortiz y Giovanni Figueroa, negaron haber asistido a dicho evento.

El Tip: los ministros de la SCJN aseguraron que su jornada, que inició el lunes muy temprano, concluyó a las 01:30 horas del martes.

Respecto a las acusaciones de que habría incurrido en alguna falta durante la ceremonia en la que se instaló al nuevo Poder Judicial, la Presidenta negó que se haya cometido alguna imprecisión con la forma en que se dio la recepción a la que llegó sola.

“No. El acuerdo era que llegaba sola, ellos ya iban a estar sentados en sus lugares, en el pleno de la Corte, y yo llegaba sola. No hubo ningún problema, ni alguna grosería. Fue el acuerdo de que llegaba y subía sola al pleno de la Corte.

“¿Qué más había que saludar?, la bandera. Recuerden, cuando la Presidenta o Presidente saluda a la bandera tiene que estar solo, solamente cuando está el secretario de la Defensa o de la Marina —es un protocolo perfectamente determinado— están en una fila, digamos, atrás, para saludar a la bandera y subir. Y estaban las y los cadetes”, insistió.

En cuanto a los trabajadores judiciales que se mantienen inconformes con estos cambios en los integrantes, dijo que el mensaje es: “Hay que cumplir la ley, ¿no? Trabajan en el Poder Judicial, son los primeros que tienen que cumplir la ley y la Constitución”.