Habrá avances sobre llamadas telefónicas, asegura CSP previo a reunión con padres de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

A horas de reunirse con las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se presentarán avances respecto del análisis hecho a las llamadas telefónicas vinculadas a la desaparición de los jóvenes.

Este jueves, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostendrá la sexta reunión con las madres y padres de los estudiantes, a la cual estos llegan tras varios cambios, como la renuncia de quien fuera su abogado principal, Vidulfo Rosales, y con las primeras acciones tomadas en el caso por parte del nuevo fiscal Mauricio Pazarán.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que se realizan nuevas investigaciones que, de acuerdo con ella y el fiscal, abordan perspectivas que no habían sido exploradas con anterioridad, como lo son las llamadas telefónicas durante y después de aquel 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Se está realizando investigaciones, de análisis que, desde nuestra perspectiva y desde la propia perspectiva del fiscal, no se habían realizado a profundidad durante todos estos años. Como por ejemplo el análisis de las llamadas telefónicas durante esos días o posteriores. Entonces se está haciendo un trabajo científico relacionado con eso. Los padres están madres y padres están enterados y ahora se les van a dar algunos avances de esas investigaciones”, comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

