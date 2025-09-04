Invita Sheinbaum a comprar boleto de Lotería para 15 de septiembre; recursos irán a consulados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una nueva invitación a adquirir los boletos para el Gran Sorteo Especial que se llevará a cabo este 15 de septiembre.

Desde su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que los recursos que se recauden serán destinados a las oficinas consulares en Estados Unidos, lo cual se traducirá en mayor apoyo para los connacionales que viven allá.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo negó las versiones que aseguran que desde la administración federal se ha obligado a los empleados a adquirir los boletos.

“No, nadie está obligado. Nadie está obligado. Recuerden a todas y todos que compren su cachito de lotería, porque está dedicado a las y los migrantes y lo que se recaude es para apoyar a nuestros consulados, para que puedan tener todavía mayor apoyo a nuestros compatriotas allá en Estados Unidos”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

