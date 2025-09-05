‘Alito’ y Noroña pelean otra vez, ahora en redes; se acusan de cobardes e hipócritas

Se intensifica disputa en redes sociales — La disputa entre el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, alcanzó un nuevo nivel este jueves, al trasladarse a una guerra de declaraciones en redes sociales que incluyó acusaciones de corrupción, abuso de recursos públicos y señalamientos de cobardía.

El origen de la polémica fue una serie de versiones periodísticas que aseguraban que la Guardia Nacional resguardaba la residencia de Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos. El legislador desmintió la información y aclaró que apenas ese mismo día la Fiscalía General de la República (FGR) le otorgó custodia como medida de protección, derivada de la denuncia que presentó tras las agresiones que, aseguró, sufrió de parte de Moreno y cinco diputados priistas en la sesión de la Comisión Permanente del 27 de agosto.

“Hay medios que han estado expresando que mi casa está cuidada por la Guardia Nacional, mienten. Hoy la FGR me asignó custodia por las agresiones que viví a manos de ‘Alito’ Moreno y cinco legisladores priistas más. Es un mecanismo previsto en la ley”, escribió el morenista en sus redes.

Hay medios que han estado expresando que mi casa está cuidada por la @GN_MEXICO_, mienten. Hoy, apenas el día de hoy, la @FGRMexico me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de @alitomorenoc y cinco legisladores priístas más. Es un mecanismo previsto en la ley. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 5, 2025

Poco después, Alejandro Moreno respondió. Lo acusó de utilizar recursos públicos para su protección personal y lo llamó “cobarde”, “corrupto” y “chillón”. “Cobarde Fernández Noroña, regresa esos escoltas que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”, escribió en su cuenta de X.

Cobarde @fernandeznorona, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto!



Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón. pic.twitter.com/CouUAgqtad — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 5, 2025

Las declaraciones incendiaron aún más la confrontación. En respuesta, Fernández Noroña aseguró que Moreno terminará en prisión. Lo acusó de haberlo agredido acompañado de un grupo de diputados priistas y de gozar de un esquema de seguridad con camionetas blindadas y escoltas armados, lo que, dijo, contrasta con sus críticas.

“Irás a la cárcel, ‘Alito’. El cobarde es otro, que agrede con cinco pandilleros disfrazados de legisladores priistas y trae dos camionetas blindadas y guardaespaldas con armas largas. Es muy fácil ser ‘valiente’ con los redaños de otros”, expresó.

El senador morenista continuó con sus señalamientos y en otro mensaje llamó al dirigente priista “pedazo de hipócrita”, acusándolo de haber solicitado protección a la Secretaría de Gobernación después de la confrontación en el Congreso. “Si hubiera una foto de la desvergüenza, llevaría tu cara”, escribió.

Más tarde, en otro mensaje en X, Noroña señaló que declinaría a la custodia y lo formalizaría a la Fiscalía General de la República a través de un oficio.

Este viernes, Fernández Noroña acudiría al antiguo Senado para la recreación de los hechos, sin embargo, esta diligencia fue cancelada y no hubo un motivo.

MSL