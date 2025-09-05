CSP: Paquete Económico 2026 se presentará el lunes al Congreso; apoyará más a la ciencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el lunes por la tarde se presentará el Paquete Económico 2026, en la Cámara de Diputados.

Claudia Sheinbaum adelantó que la ciencia y los proyectos científicos y humanitarios tendrán mayores recursos.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum confirmó la fecha de la presentación del Paquete Económico 2026 y dio detalles de los recursos.

“El lunes (8 de septiembre de 2025) se presenta en la tarde el Paquete (económico 2026) y el martes en la tarde dará una conferencia de prensa Hacienda, porque toca aquí seguridad y el miércoles vendrían (a Palacio Nacional)”, dijo.

Claudia Sheinbaum respondió a la pregunta sobre si se contemplan más recursos para el área de ciencia y aprovechó para dar algunos detalles breves en torno a los recursos que se destinarán a proyectos prioritarios.

“El martes presentarían los ejes centrales, tanto de egresos como de ingresos. Hay más presupuesto para ciencia y para los proyectos prioritarios científicos y humanistas que hemos definido”, señaló Claudia Sheinbaum.

El próximo lunes 8 de septiembre entrará al Congreso el Paquete Económico 2026, el primero diseñado íntegramente por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum afirmó que el Paquete Económico 2026 dará prioridad a no aumentar el déficit, mantener una deuda pública razonable, aplicar austeridad republicana y garantizar tanto la inversión pública como los programas de Bienestar.

