¿Quién es ‘El Pichón’, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos?

Un grupo ligado a “Los Chapitos” — La violencia en Sinaloa no cesa. A casi un año de la última escalada, la inseguridad vuelve a ser noticia con el asesinato de Ángel “N”, alias "El Pichón“, presunto jefe de plaza de “Los Chimales”, un grupo ligado a “Los Chapitos”.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que tras el reporte de disparos de arma de fuego se desplegaron elementos para atender la emergencia.

Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la este jueves, cuando "El Pichón" circulaba por la calle Séptima entre Quinta y Sexta.

Jefe de plaza del Campo El Diez y líder de Los Chimalis, fue asesinado a balazos mientras circulaba en su camioneta. ı Foto: Especial

Elementos de la Secretaría de Marina(SEMAR) arribaron al lugar de los hechos para acordonar el área y brindar seguridad, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para realizar las diligencias correspondientes.

El hombre, de 36 años de edad, habría sido interceptado por sujetos armados. Testigos relataron a medios locales que “El Pichón” fue perseguido por las calles del sector por vehículos que le dispararon en repetidas ocasiones hasta que lograron herirlo de gravedad.

Fue asesinado a balazos frente a las canchas deportivas y el comedor comunitario del Campo El Díez, la mañana del jueves 4 de septiembre, en Culiacán.

"El Pichón" fue señalado como jefe de plaza del Campo El Diez, al mando del grupo delictivo "Los Chimalis“, facción fundada por Francisco Javier, alias ”Pancho Chimal“, abatido en un enfrentamiento con la Marina en la sindicatura de Tepuche en 2017.

El próximo 9 de septiembre se cumple un año de guerra abierta en Culiacán y otros municipios de Sinaloa, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, el pasado 25 de julio del 2024. En la batalla han participado “Los Chapitos” y “La Mayiza”, quienes han tenido que hacer alianzas impensables para seguir con la violencia por el control del Cártel de Sinaloa.

La violencia derivada de la disputa entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada, superó los dos mil homicidios dolosos, de acuerdo a las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado.

¿Quiénes son “Los Chimales”?

Los Chimales también son identificados por haber realizado múltiples incursiones armadas bajo las órdenes de Los Chapitos, entre ellas los enfrentamientos con Los Dámaso.

Dicha célula fue fundada aproximadamente en 2014 por Francisco Javier Zazueta Rosales, alias “Pancho Chimal”, un jefe criminal que anteriormente le brindaba protección a Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con una acusación de la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, Estados Unidos, José Ángel Canobbio Inzunza sería el responsable de financiar y dirigir un grupo armado conocido como Los Chimales, encargado de proveer seguridad para Los Chapitos.

Tras la detención de Conobbio Izunza, alias “El Güerito”, identificado como uno de los jefes de seguridad más relevantes de Los Chapitos, las autoridades estadounidenses dieron a conocer las operaciones de esta célula criminal.

