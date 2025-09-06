Aprueban ajustes a tabuladores salariales de ministros de la SCJN y magistrados del TEPJF

El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó por unanimidad las modificaciones a los tabuladores salariales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para el periodo de septiembre a diciembre del año 2025.

De esta forma, se redujeron los sueldos netos mensuales establecidos para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; así como para integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial; Magistradas y Magistrados de Circuito, así como de Sala Regional; y Jueces de Distrito.

“Los niveles mencionados gozarán de seguridad social a través del ISSSTE”, de acuerdo con un comunicado del OAJ.

Asimismo, se ajustaron los sueldos de mandos superiores comprendidos en los niveles del 2 al 11 que percibían un monto superior al salario de la Presidenta de la República.

Con ello, se da cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 127.

Entre las decisiones tomadas por el Pleno, destaca la de garantizar los derechos laborales de las personas servidoras públicas; por lo que se mantienen sin cambios los salarios de los puestos de los mandos medios y operativos.

En los casos de trabajadores con suspensión judicial vigente, se aplica el tabulador con los complementos correspondientes.

El OAJ no detalló exactamente el ajuste salarial, y tampoco detalló si el ajuste incluye las prestaciones de los servidores públicos que continuaban siendo mayores a los que percibe la jefa del Ejecutivo.

JVR