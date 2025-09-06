Claudia Sheinbaum congrega a 50 mil personas en inicio de recorrido nacional

Claudia Sheinbaum presenta avances de gobierno durante su primer día de recorrido nacional.

En su primer día de recorrido nacional, más de 50 mil personas atestiguaron en Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas la nueva forma de rendición de cuentas al pueblo de México de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este sábado, la Jefa del Ejecutivo Federal continuará su recorrido en Durango, Sonora y Nuevo León con el objetivo de informar los avances en 11 meses del Gobierno de México y las acciones a futuro.

Más de 50 mil personas asistieron al inicio del recorrido de rendición de cuentas en tres estados. ı Foto: Presidencia

Acompañada de integrantes de su gabinete, la Presidenta de México ha dado a conocer en cada entidad a las y los beneficiarios de los tres nuevos programas sociales:

Pensión Mujeres Bienestar para todas las mujeres de 60 a 64 años.

Beca universal Rita Cetina para adolescentes de secundaria.

Programa Salud Casa por Casa, en el que enfermeras, enfermeros, médicas y médicos visitan a las personas adultas mayores para apoyarles en su salud.

Sheinbaum destacó reducción de delitos y proyectos de infraestructura en su informe al pueblo. ı Foto: Presidencia

De igual forma, a las y los beneficiarios de Programas de Bienestar: Pensión para Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Benito Juárez.

Además, beneficiarios por entidad de Apoyo para el Bienestar, Producción para el Bienestar para campesinos y pequeños propietarios, así como Fertilizantes Gratuitos y productores de leche del programa Leche para el Bienestar.

La Presidenta de México anunció nuevos programas sociales en Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. ı Foto: Presidencia

También se han entregado apoyos a padres y madres de familia para arreglar las escuelas a través del programa La Escuela es Nuestra.

La Presidenta de México ha rendido cuentas en materia de seguridad, rubro en el que se han reducido los delitos de alto impacto como los homicidios dolosos.

Asimismo, ha destacado la meta de construcción de Vivienda para el Bienestar, la tecnificación de distritos de riego, la construcción de trenes y plantas de generación eléctrica, entre otros programas, proyectos y obras.

am