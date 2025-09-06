Coahuila tendrá nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE: Martí Batres

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), anunció que el estado de Coahuila tendrá una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) de San Buenaventura, cuya obra contará con una inversión de 10.9 millones de pesos y beneficiará a 3 mil 500 derechohabientes.

“¡Coahuila tendrá una nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE! Esta obra se suma a las Nuevas Unidades ISSSTE que iniciaron su construcción en estos días y que avanzan rápido para ampliar la atención médica de nuestra institución”, compartió en sus redes sociales.

La nueva unidad médica reemplazará un Consultorio de Atención Familiar (CAF) y brindará servicios como medicina familiar, estomatología y curaciones, por mencionar algunos, para fortalecer la atención a la derechohabiencia.

Además, contará con una construcción de 270 metros cuadrados distribuidos en una superficie de terreno de mil 700 metros cuadrados.

