En “cacería”, espían con software Paragon

El logo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, (ICE) puede verse en el uniforme de un agente el 17 de diciembre de 2024, en el distrito del Bronx de Nueva York.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) reactivó un contrato de dos millones de dólares con la empresa israelí de software espía Paragon, y se ha detectado que se utiliza para la detención de migrantes en California, Texas y Atlanta, denunciaron colectivos.

“El software espía de Paragon puede comprometer un dispositivo sin intervención del usuario. El método y operación es similar al conocido Pegasus, del también israelí NSO Group, que está incluido en la lista negra del gobierno de EU”, dijo el ingeniero en sistemas Juan Carlos Loera.

Agregó que al parecer Paragon no está en esa lista negra, y además, permite al operador, en este caso ICE, acceder de forma encubierta a aplicaciones de mensajería cifradas como Signal y WhatsApp.

El Tip: cada arresto de migrantes supone para los agentes de ICE y CBP bonos, ascensos y distinciones internas, según medios de EU.

María Elena Camargo, del colectivo Migrantes Mexicanos radicados en Atlanta, dijo que en enero la compañía Meta informó que un software espía de Paragon, llamado Graphite, se había utilizado para atacar a unos mil usuarios de WhatsApp, como periodistas y activistas de derechos humanos, no en Estados Unidos, sino principalmente en Europa, “pero ahora, nosotros creemos que el ICE va por atacar colectivos de defensa de migrantes”.

La abogada Aimé Carrancá Smith, señaló: “Cualquier tipo de intervención es violatoria a los derechos migrantes; sin embargo, el tema regulatorio para el espacio de software es muy complejo, ya que incluso podrían existir leyes que protejan a las autoridades para justificar este tipo de situaciones”.

Mencionó que, ahora, en el sitio web del Sistema Federal de Datos de Adquisiciones, ICE hizo pública una actualización en el contrato firmado inicialmente el 27 de septiembre del 2024 y suspendido 11 días después por el anterior gobierno.

Comentó que la segunda administración de Donald Trump ha tomado como bandera la detención de migrantes, y que en los primeros 100 días de su mandato, 65 mil 682 personas fueron deportadas, la mayoría, señaladas como delincuentes, aunque sin juicio, y “curiosamente han sido capturadas en situaciones extrañas, como si supieran con precisión las salidas de sus trabajos o casas”.

Por lo anterior, consideró que es probable que, desde hace meses, ICE esté usando instrumentos tecnológicos para dar con el paradero no sólo de migrantes, sino de quienes los defienden.

“Hemos platicado con algunos de los detenidos, o mejor dicho, sus familiares nos comentan que, en algunos casos, llegaba a su equipo celular un mensaje, siempre extraño, de un supuesto reinicio del equipo o de activación sin razón aparente de geolocalización; creemos que con este nuevo software que se ha adquirido podrían localizar con mayor facilidad lugares que durante años han sido habitados por la comunidad”, expresó.

La abogada refirió que los datos compartidos por el ICE están divididos de acuerdo con el tipo de violación criminal que hayan cometido las personas, nacionalidad, e incluso, la época en la que fueron arrestados, detenidos o bien deportados, pero llama la atención que ahora “la información, desde el inicio del mandato de Trump, no es específica, en temas, por ejemplo, del delito que cometen los detenidos”.

Comentó que entre los registros históricos del ICE, los mayores arrestos corresponden a mexicanos, lo que representaría una alerta mayor para la comunidad originaria de este país, asociada a la adquisición de la nueva tecnológica de la agencia.

Añadió que las organizaciones defensoras de migrantes no dejarán de hacer llamados a la defensa de los derechos humanos, porque no es legal que un país instale algún programa espía sin dar una especificación clara a la ciudadanía.