Evalúa incorporar a otros expertos en caso de los 43

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó que, en la reunión con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi 11 años, se les informó que se va a evaluar la incorporación de expertos para unirse a la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas.

“Han estado insistiendo en que se incorporen grupos de expertos en la investigación, ya no es el que había antes”, dijo.

La mandataria agregó que: “También han solicitado la incorporación de grupos de expertos en la investigación. A los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se les presentaron nuevas líneas y métodos de investigación, se busca que se judicialicen todos los casos, es decir, llevarlos ante el juez”.

11 años de la desaparición de los 43 normalistas

A casi 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de México analiza la posibilidad de que un nuevo grupo de expertos internacionales se integre al caso.

La Presidenta informó que es la Secretaría de Gobernación (Segob) quien mantiene diálogo con la ONU para determinar la factibilidad de integrar especialistas que evalúen las indagatorias y emitan recomendacionessobre la búsqueda, la identificación de responsables y la atención a las víctimas.

Además, aclaró que, de aprobarse, no se trataría del mismo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que trabajó en el país entre 2015 y 2023, sino de un nuevo equipo con un enfoque y métodos de investigación distintos.

“Ya no es el GIEI que había antes (…) pedí a la secretaria Rosa Icela que hablara con Naciones Unidas para buscar expertos en áreas y métodos de investigación que se están siguiendo, para que madres y padres puedan tener la certeza de que se están haciendo bien las cosas”, dijo la mandataria.