Línea VI del Mexibús conectará Toluca con el Tren Insurgente: ¿cuál será la ruta?

La Secretaria de Movilidad del Estado de México informó la creación de la nueva Línea 6 del Mexibús, que recorrerá la ruta Zinacantepec-Toluca-Lerma.

Esta línea será la primera de este sistema en el Valle de Toluca y busca transformar la movilidad en la región. Su recorrido será de 28.8 kilómetros, contará con 44 estaciones y tendrá conexión con el Tren Insurgente.

El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, explicó que el proyecto beneficiará a más de 139 mil usuarios de seis municipios en sus traslados diarios, y contará con una inversión de 2 mil millones de pesos.

Tras una reunión con líderes y concesionarios del transporte público, Sibaja destacó que “la integración de este sector será con transparencia y certeza, mediante mesas de trabajo para alcanzar consensos”.

¿Cual será el recorrido de la Línea VI del Mexibús?

En un comunicado, la Secretaría de Movilidad detalló que la ruta partirá de la Calzada La Huerta, en el municipio de Zinacantepec, para continuar por la Avenida 16 de Septiembre; después, se incorporara al Boulevard Adolfo López Mateos.

Posteriormente cruzará por la zona centro Toluca, por las avenidas José María Morelos y Pavón y Sebastián Lerdo de Tejada, para continuar su recorrido por la Avenida Paseo Tollocan, hasta llegar a la Avenida Solidaridad Las Torres en el municipio de Lerma.

Se tiene previsto que sirva como alimentador al Tren Insurgente, que conecta la zona metropolitana de Toluca con el poniente de la Ciudad de México.

¿Cuándo comenzará a operar?

Se espera la convocatoria pública para los estudios de factibilidad, costo-beneficio, ingeniería básica y modelo financiero, que contara con una inversión inicial de 15 millones de pesos.

Se prevé la participación de seis empresas con 41 derroteros que cruzan por Toluca y nueve rutas integradas que serán reestructuradas.

Por otro lado, se espera que la licitación para las obra de la nueva línea pueda realizarse dentro de el primer trimestre de 2026 y cuando entre en operaciones beneficiará a 139 mil 086 personas.

Asimismo, el Mexibús ampliará su Línea III hasta Nezahualcóyotl, para facilitar el traslado de los usuarios que residen en dicho municipio hasta la terminal Pantitlán del Metro de la Ciudad de México.

