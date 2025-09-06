...Y abren el ‘Deportation Depot’ al norte de Florida





El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció ayer la apertura del nuevo centro de detención para migrantes ‘Deportation Depot’ (Depósito de deportaciones) en el norte del estado, con una capacidad de hasta dos mil personas, que se sumará a ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los caimanes).

“No sólo estamos haciendo ‘Alligator Alcatraz’. Hemos abierto ahora el ‘Deportation Depot’ en el noreste de Florida y estamos trabajando en abrir el Panhandle Pokey (la cárcel del Panhandle) en el noroeste de Florida”, indicó en entrevista con Fox News.

El nuevo centro, adecuado en una antigua cárcel del condado de Baker —al occidente de Jacksonville—, abrió el martes con una capacidad para hasta dos mil detenidos y está “recibiendo” migrantes desde este viernes, indicó la oficina del gobernador al medio local Florida Phoenix.

Además, el anuncio de la apertura de ‘Deportation Depot’ ocurre tras la decisión, en la víspera, del Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones de bloquear el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar el ‘Alligator Alcatraz’ a más tardar en octubre. Por la tarde, se confirmó que Alcatraz de los caimanes ha vuelto a operar “deteniendo a inmigrantes indocumentados para ICE para satisfacer las necesidades operativas actuales”.

Florida y ‘Alligator Alcatraz’, desde su apertura el pasado 3 de julio, han sido emblemas de la política migratoria de Trump, en cuya administración se ha duplicado aproximadamente la cifra de personas bajo custodia del ICE, con 61 mil 226 detenidos en agosto.