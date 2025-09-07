Detienen a ‘El LV’, líder de Los Chapitos en Sinaloa, tras enfrentamiento con fuerzas federales

Tras un enfrentamiento con fuerzas federales y estatales fue detenido Leonel Valdez Palomera, alias El LV, integrante de Los Chapitos y exmiembro de La Mayiza, en la privada Altana, al norte de Culiacán, Sinaloa, junto con otras siete personas.

Durante la refriega resultaron heridos dos presuntos delincuentes que fueron trasladados a un hospital cercano a la zona, uno por impacto de bala y el otro por caída. También fueron asegurados cuatro vehículos con reporte de robo, seis fusiles AK-47 y dos tipo M4; 30 cargadores, 440 cartuchos útiles, seis chalecos tácticos y 18 placas balísticas.

Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública en el lugar de la detención. ı Foto: Redes sociales

La movilización de elementos de la Guardia Nacional, el grupo institucional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa inició tras recibir una denuncia anónima sobre la presencia de sujetos armados en la privada Altana.

Al notar la presencia de las fuerzas federales, los sicarios abrieron fuego en contra de los elementos oficiales, quienes repelieron la agresión, dejando como resultado dos personas lesionadas. Posteriormente, los uniformados llevaron a cabo las detenciones de Valdez Palomera y sus cómplices.

Ficha de detención de El LV. ı Foto: Redes sociales

Según el Registro Nacional de Detenciones, El LV es descrito como de complexión robusta, tez blanca, sin barba ni bigote, con cabello largo negro y vestimenta casual. Los detenidos y los objetos incautados, así como los tres inmuebles intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal y de la Fiscalía General del estado para las investigaciones.

Leonel Valdez es considerado un personaje importante de la facción de Los Chapitos que opera en Sinaloa, por lo que su captura tiene impacto en las operaciones de ese grupo delictivo.

