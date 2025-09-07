Van 14 detenidos por operación contra huachicol: SSPC; no habrá impunidad, asegura Marina

El gabinete federal de seguridad informó que, en total, fueron 14 las personas detenidas resultado de las investigaciones por un decomiso masivo de hidrocarburo ilícito en Tamaulipas, y que las indagatorias siguen en curso, por lo que se prevén más aprehensiones.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch detalló que entre los detenidos por este caso, se encuentran tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas.

García Harfuch presenta a parte de los 14 detenidos. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

García Harfuch remarcó que los responsables ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes y que la investigación está en curso, por lo que seguirán más detenciones a medida que se encuentren más responsables del esquema de corrupción que, aseguró, se encontró tras el decomiso histórico de hidrocarburo ilegal en Tamaulipas.

A propósito, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, aseguró que “hay personas prófugas y va a haber muchas más órdenes de aprehensión”.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Sobre la detención de marinos en activo y los sobrinos del extitular de la Secretaría de Marina (Semar) Rafael Ojeda, quienes también fueron aprehendidos por este caso, Gertz Manero aseguró que fue el mismo exfuncionario quien pidió que la investigación fuera extensiva a todo el cuerpo de seguridad sin excepción.

“Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la armada de México pudieran estar involucradas. No hizo ninguna distinción ni pidió ningún tipo de protección en favor de nadie”, afirmó Gertz Manero.

En el mismo sentido, el titular de la Semar, Raymundo Pedro Morales, aseguró que no habrá impunidad en su institución por estos hechos y remarcó que la misma “fortalece sus controles internos y procedimientos disciplinarios para prevenir y erradicar malas prácticas”.

