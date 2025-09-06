Francisco Javier Antonio, exdirectivo de Asipona Tampico, entre detenidos por huachicol

Francisco Javier Antonio Martínez, exdirectivo de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tampico, estaría entre los funcionarios y empresarios detenidos por actividades relacionadas con el comercio ilegal de hidrocarburos que anunció este sábado el gobierno federal.

En el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aparece el nombre de Antonio Martínez, quien, se indica, fue detenido el jueves 4 de septiembre y actualmente se encuentra “en traslado”.

Ficha de detención de Francisco Javier Antonio Martínez en el RND. ı Foto: RND (consultado por La Razón)

Antonio Martínez, que cuenta con una larga carrera en cargos públicos de Tamaulipas, se desempeñó desde marzo de 2024 como director de Administración y Finanzas de la Asipona de Tampico, dependencia de la Secretaría de Marina.

Durante el tiempo que ejerció ese cargo, habría participado en un esquema de corrupción vinculado a actividades de mercado ilegal de hidrocarburos, conocido como huachicol, según un reportaje publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Elementos de la Secretaría de Marina participan en operativos contra el huachicol en Tamaulipas. ı Foto: SSPC

De acuerdo con la indagación de aquel medio, a Francisco Javier Antonio se le relaciona con la importación ilegal de diésel desde Estados Unidos hacia México, operada a través de la empresa Intanza SA de CV.

Además, es socio en otra empresa ligada a los dueños de Intanza, llamada Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure, una sociedad que no reportó en sus declaraciones patrimoniales.

La Marina, cuyo activo más valioso es su gente, mantiene una política de cero tolerancia a las malas prácticas; honramos a quienes SÍ se conducen con honor, deber, lealtad y patriotismo.



EN MARINA LA LEY ES PARA TODOS. pic.twitter.com/OJicbD6GSj — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 6, 2025

En el mismo sentido, según MCCI, durante el tiempo que operó este esquema de corrupción, Antonio Martínez amasó un patrimonio notable, en el cual fueron característicos sus vehículos de lujo.

La detención de Francisco Javier Antonio Martínez ocurre alrededor de los mismos días que la Secretaría de Marina (Semar) y otras autoridades federales anunciaron la detención de varios servidores públicos y empresarios ligados a actividades de huachicol, tras una investigación que siguió a un megadecomiso de 10 millones de litros de diésel de procedencia ilegal en Tamaulipas.

Sin embargo, no se ha confirmado si la detención del exdirectivo de Asipona Tabasco esté enmarcada, efectivamente, en este operativo, o sea un caso aparte. Las autoridades darán más detalles el domingo 7 de septiembre en conferencia de prensa.

