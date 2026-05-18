Sheinbaum defiende a 4T de presión foránea

Alma Xóchitl Herrera, ayer en la inauguración del plantel de la UNRC, en Yucatán.

La Presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mensaje de soberanía nacional durante su gira por Yucatán, al responder frente a cualquier presión externa sobre su Gobierno y afirmó que la Cuarta Transformación pertenece a México.

“Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México”, sostuvo en el municipio yucateco de Kanasín el fin de semana, en un momento marcado por los señalamientos judiciales de Estados Unidos contra exfuncionarios sinaloenses.

El Dato: En Yucatán, el Gobierno federal otorgará lugares a dos mil 380 estudiantes: mil 300 de la UNRC y mil 80 del Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Serviciós.

Sheinbaum Pardo afirmó que el proyecto político que encabeza no pertenece a funcionarios, partidos, ni grupos de poder, sino a la ciudadanía, lo cual sostuvo en el marco de la inauguración de la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 305, en la entidad.

La mandataria federal también fijó una advertencia hacia el movimiento de la 4T al señalar que “nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México”.

También separó a su Gobierno de quienes intenten usar la bandera de la Cuarta Transformación para encubrir actos ilegales, y elevó el tono al imputar que “los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México”.

103 mdp en construcción y equipamiento fue la inversión del nuevo plantel de la UNRC

Sheinbaum Pardo reforzó la identidad moral de su administración con una declaración dirigida a militantes, funcionarios y simpatizantes al recordarles que “éste es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo. Como decimos nosotros, no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”.

En su discurso también apuntó a los gobiernos anteriores al afirmar que durante 36 años se trató a la educación como mercancía y se dejó fuera a jóvenes que no podían pagar sus estudios. Después contrastó ese periodo con la política actual de becas, universidades públicas y nuevos espacios para continuar con los estudios a nivel medio superior y superior.

Durante su intervención, Sheinbaum Pardo afirmó que entre 2025 y 2026 se abrirán 200 mil nuevos lugares en bachillerato, además de 300 mil espacios universitarios durante el sexenio. Al respecto, detalló que esa ampliación se realizará con la gestión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, el Tecnológico Nacional de México (TNM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La Presidenta aseguró que los programas sociales y las obras federales tienen una explicación central: “No somos corruptos, nosotros no robamos el dinero del pueblo”, destacó al enumerar apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, así como vivienda y proyectos ferroviarios que impulsa desde su administración.

Joaquín Díaz, gobernador de Yucatán, informó que la unidad académica inaugurada requirió una inversión de 90 millones de pesos en obra física y 103 millones con equipamiento. El plantel abrirá con capacidad para mil 300 estudiantes, 31 aulas, dos centros de cómputo, laboratorio de usos múltiples, espacios de videoconferencia, conectividad satelital y 10 carreras vinculadas al mercado laboral.

Además del respaldo educativo, Díaz Mena pidió apoyo federal para el Plan Renacimiento para Mérida, ante el crecimiento de una zona metropolitana que supera 1.5 millones de habitantes.

El mandatario estatal planteó tres ejes de atención: agua potable, movilidad y seguridad, y puntualizó que su administración está dispuesta a solicitar un crédito de mil 500 millones de pesos para mezclar recursos estatales con la Federación.

La rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera, afirmó que la institución tiene presencia en 48 de los 106 municipios de Yucatán en programas a distancia y añadió que la convocatoria de junio permitirá el ingreso de mil 500 estudiantes más, quienes se sumarán a 775 ya inscritos, para superar los dos mil alumnos.