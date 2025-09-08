Claudia Sheinbaum supervisa construcción del nuevo acueducto de Ciudad Victoria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el Gobierno Federal está cumpliendo con Tamaulipas al poner en marcha la construcción del segundo acueducto Guadalupe Victoria, una obra que garantizará el suministro de agua para más de 350 mil habitantes de la capital del estado.

“Ya se licitó y ya se está construyendo el Acueducto Guadalupe Victoria, el segundo acueducto”, expresó la mandataria, durante su visita a Ciudad Victoria, donde, en su trayecto para presidir el evento LaTransformación Avanza en Tamaulipas, realizó una escala en el punto donde se construye la obra, acompañada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.

La obra, que llevará agua desde la presa Vicente Guerrero hasta Ciudad Victoria, fue oficialmente puesta en marcha en días recientes por la Conagua. Permitirá dotar de 750 litros de agua por segundo, lo que garantizará la continuidad en el servicio para la población victorense. La inversión asciende a cerca de mil 800 millones de pesos.

Entre las especificaciones técnicas se detalló que la línea de conducción tendrá una longitud de 54 kilómetros, y el sistema incluye el equipamiento de la obra de toma, la construcción del rebombeo 1 y 2 para la segunda línea, y la construcción de un tanque de 10,000 m3 en donde se ubica la planta potabilizadora actual, y la planta potabilizadora que construye el Gobierno de Tamaulipas.

JVR