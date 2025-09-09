No afectó operaciones del AIFA

Avión de la Fuerza Aérea sufre percance durante aterrizaje en base de Santa Lucía

Aeronave C-295, del Escuadrón Aéreo 301, sufrió un percance por una falla en el tren de aterrizaje; ningún tripulante resultó herido, informó la Defensa

Aeronave sufre percance en pista de la Base Aérea Militar de Santa Lucía.
Aeronave sufre percance en pista de la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Foto: X, @LupitaJuarezH
Por:
César Huerta
·
Ulises Soriano

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana sufrió un percance este martes durante un aterrizaje en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En un comunicado, la Defensa indicó que la aeronave C-295, parte del Escuadrón Aéreo 301, realizaba actividades de adiestramiento cuando sufrió un “percance” en el tren de aterrizaje.

Videos difundidos en redes sociales dan cuenta del momento en el que la aeronave aterriza e impacta en la pista, donde se desplaza un par de metros a gran velocidad.

En fotografías es posible apreciar que el descenso violento provocó daños en el fuselaje y el empenaje, aunque la Defensa informó que la tripulación resultó ilesa.

Además, indicó que la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos ya investiga el percance, que no afectó las operaciones aéreas ni comprometió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Marina rescata a menores en vehículo escolar varado en Sonora

En otras noticias, la Secretaría de Marina (Semar) participó en el rescate de un grupo 10 menores de edad que quedaron atrapados dentro de un vehículo escolar atascado en una vialidad inundada, en el municipio de Cajeme, Sonora.

La intervención de elementos de la Marina y del chofer de la unidad lograron evacuar a los menores sin lesiones, para luego entregarlos a personal docente del plantel educativo.

