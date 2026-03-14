En operativos participan sólo autoridades nacionales

En el operativo para asegurar más de 270 kilos de fentanilo así como el que llevó a la captura de un criminal que estaba en la lista de los más buscados del FBI, únicamente participaron autoridades mexicanas, aseguró el Gobierno federal.

Respecto al primer caso, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el operativo se dio en el marco del entendimiento en materia de seguridad que se tiene con EU.

Explicó que la intervención de autoridades estadounidenses en este tipo de operaciones únicamente es con intercambio de información que posteriormente es verificada por México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) para luego emprender las acciones necesarias.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también recalcó que la participación de Estados Unidos es únicamente con intercambio de información, con la reserva de que no todo termina en la captura de alguna persona, ya que primero se debe verificar cada señalamiento que se realiza.

Respecto a este decomiso, aclaró que el lugar en el que se realizó sólo era utilizado como almacenamiento y no se encontraron indicios de que allí fuera producido.

Respecto a la detención de Samuel Ramírez Jr, uno de los más buscados por el FBI, igualmente negó que haya habido participación de agentes extranjeros, mas que de las autoridades mexicanas.

“En este y en todos los casos, nunca ha habido participación en campo de agentes extranjeros”, reiteró.