¿Cuáles serán la rutas que seguirá el Tren del Norte?

El Gobernador Samuel García destacó la importancia de este proyecto

Inicio la construcción del tren en el norte — Desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de inicio a la construcción del Tren del Norte en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo.

La mandataria subrayó que este tramo representa un paso clave en el compromiso de conectar al norte del país mediante transporte ferroviario moderno. “El día de hoy inicia la construcción del tren en el norte, de Saltillo a Nuevo Laredo. Recuerden que este es el tren que va desde Ciudad de México hasta Nuevo Laredo”, puntualizó.

El tren del norte es uno de los proyectos clave del gobierno de Claudia Sheinbaum para reactivar el transporte ferroviario de pasajeros en el país. Su objetivo principal es conectar el centro con el noreste de México, mejorando la movilidad y la infraestructura regional.

Hace unos minutos nos enlazamos desde Salinas Victoria a la conferencia mañanera de la presidenta @Claudiashein para dar inicio con la construcción del Tren del Norte, que conectará a Monterrey con Laredo en menos de dos horas.



Estamos muy contentos de iniciar con esta obra… pic.twitter.com/EI5rWZXr7g — Samuel García (@samuel_garcias) September 9, 2025

¿Cuáles son las rutas previstas?

El día de hoy se dio inicio a la construcción de la misma, que tiene como objetivo fungir como línea ferroviaria de pasajeros que recorrerá aproximadamente 394 km.

Los principales punto del Tren del Norte serán Saltillo – Monterrey – Nuevo Laredo.

Esta ruta forma parte de un paquete más amplio con una inversión de 157 mil millones de pesos para 2025, que también incluye otros tramos como México–Querétaro, AIFA–Pachuca y Querétaro–Irapuato.

Otras rutas principales, anunciadas en fases como parte del plan general, tomando en cuenta que esta primera fase contara con 787 km de recorrido son:

AIFA – Pachuca

México – Querétaro

Saltillo – Nuevo Laredo

Querétaro – Irapuato

Estas cuatro rutas (incluido el Tren del Norte) forman la primera fase.

Posteriormente se espera que la extensión de una segunda, tercera y cuarta fase cuenten con las siguientes rutas:

La segunda fase contara con 910 km de recorrido que contara de las siguientes 3 rutas:

Querétaro – San Luis Potosí

Mazatlán – Los Mochis

Irapuato – Guadalajara

Para la tercera fase el recorrido será de 1,145 km, que se espera cruce por:

Guaymas – Hermosillo

Guadalajara – Tepic

San Luis Potosí – Saltillo

Los Mochis – Guaymas

Para concluir con este proyecto en la cuarta y ultima fase constara de 552 km de recorrido mas corto:

Tepic – Mazatlán

Hermosillo – Nogales

Siendo un total, de 13 nuevas rutas ferroviarias en la que se suman más de 3,393 km, y están planificadas para completarse a lo largo del sexenio, aproximadamente hasta 2029.

En conclusión El Tren del Norte (Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo) que comenzó con su construcción el día de hoy. Es parte de una estrategia por fases que ampliará considerablemente la red ferroviaria de México, con múltiples rutas planeadas para mejorar la conectividad interurbana y regional.

MSL