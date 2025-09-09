“En la 4T no debe haber presos políticos”, dice PT

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, exigió que en la Cuarta Transformación (4T) “no pueden ni deben existir presos políticos, ni fabricación de delitos o persecución de ninguna índole”.

En conferencia de prensa, acompañado por Hiram Llergo Latournerie, líder del PT en Tabasco, y el diputado local de la misma entidad, Martín Palacios, Sandoval Flores lamentó que “existan casos como el de Llergo, quien fue privado de su libertad injustamente y sin tener pruebas en su contra”.

“No es correcto lo que le hicieron al licenciado Hiram; aquí tienen su expediente, donde ya logró, por lo menos, no estar en la cárcel. Es injusto que lo hayan encarcelado sin pruebas, con denuncias anónimas e inventadas. No se vale lo que le hicieron a nuestro amigo y no se vale que se lo hagan a nadie”, puntualizó.

El Dato: En junio Sandoval se pronunció por “repensar” las alianzas del PT con Morena, tras las elecciones locales en Veracruz, en las que rechazó el maltrato a su partido.

En ese sentido, el legislador petista sostuvo que, pese a que se está inaugurando una nueva era en el sistema de justicia, todavía falta trabajar en el tema de la impartición y procuración, especialmente en el tema de las fiscalías, toda vez que ninguna de ellas debe ser utilizada para situaciones indebidas o que sirva a las autoridades, como se hacía en el pasado, para castigar políticamente a los adversarios.

“Alzamos la voz, aprovechando la circunstancia de nuestro amigo Hiram Llergo y lamentamos que haya estado preso, sin tener ningún delito y celebramos que, en el caso de Tabasco, también con nuestro amigo Martín Palacios y el partido en su conjunto, se hayan puesto del lado de las víctimas y no le tengan miedo ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial, allá en su estado”, finalizó el congresista.

A casi tres meses de su detención por el delito de asociación delictuosa, Hiram Llergo habló en conferencia de prensa sobre su proceso penal y calificó su aprehensión como una “fábrica de delitos” en su contra, al señalar que estuvo privado de la libertad por dos meses y medio sin que, dijo, “existan pruebas de la acusación”.

“Hasta hoy no existe ninguna prueba ni existirá, por eso estoy aquí dando la cara al país, al estado de Tabasco y a los paisanos teapanecos”, afirmó.

Llergo sostuvo que el caso responde a una persecución política, aunque evitó señalar directamente a algún responsable.

“Fui cesado de mi libertad en el reclusorio de Villahermosa sin tener una sola prueba, acusándome de asociación delictuosa y violentando el derecho humano de la presunción de inocencia”, expresó.

También informó que cuenta con una suspensión definitiva que le permite continuar su proceso en libertad.

Su detención, ocurrida el 12 de junio en Teapa, generó revuelo político por sus vínculos con figuras relevantes del ámbito local y federal, incluyendo su hermano Mario Rafael Llergo, funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y su cercanía con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

El proceso judicial sigue en curso bajo la causa penal 6812025-M. Tras ser vinculado a proceso el 18 de junio, Llergo permaneció en prisión preventiva hasta obtener la medida que le permite enfrentar el juicio fuera del reclusorio.

CSP resalta alianza con el PVEM en el Congreso

› Por Yulia Bonilla

Ante las intenciones dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por romper la alianza con Morena rumbo a las elecciones en 2027, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que no intervendrá en lo que decidan ya que, dijo, lo importante es que los tres partidos se han mantenido juntos al votar las reformas en el Congreso.

Este domingo, Luis Armando Melgar, legislador del PVEM, expresó su desacuerdo con la alianza morenista, al acusar a dicho partido del ingreso y permanencia del exgobernador Rutilio Escandón, hoy cónsul en Miami.

La mandataria federal comentó que a Morena le corresponde solucionar los detalles rumbo a las próximas elecciones federales, por lo que no intervendrá. Remarcó que, pese a estos escenarios, tanto Morena, como el Verde y el PT se han mantenido unidos en la votación de las reformas.

“Le corresponde a Morena definir sus alianzas para el 2027. Esa parte ya no nos corresponde a nosotros. Lo importante aquí es que los tres partidos que nos postularon para el 2024 han estado votando juntos en el Congreso, y eso es muy bueno, porque permiten que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país”, declaró.

Al ofrecer un balance del primer fin de semana de giras para rendir cuentas en cada estado del país, remarcó que le ha ido bien en los estados gobernados por políticos emanados de partidos opositores, como fue el caso de Coahuila y Durango, con mandatarios priistas; de Aguascalientes y Chihuahua, de panistas, y de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano.

“Fíjense que fuimos a varios estados gobernados por partidos que no son ni Morena, ni el Verde, ni el PT; por el PRIAN, y nos fue muy bien. Estuvimos en Guanajuato, estuvimos en Aguascalientes”.

“Agradezco a las gobernadoras de Guanajuato y de Aguascalientes, porque fue una muy buena recepción y estamos trabajando, además, de manera coordinada, como debe ser, independientemente del partido del que provenimos. Es muy importante la coordinación. Fueron muy buenos eventos”, destacó la mandataria federal al hablar sobre la primera etapa de su gira nacional de gobierno.