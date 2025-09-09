Estos han sido los sismos más fuertes registrados en México: las fechas coinciden

Históricamente en México los sismos con una magnitud significativa ocurren durante septiembre, aún cuando estos sucesos no se pueden predecir es recomendable extremar precauciones este mes.

En 1985 fue el primer año en el que se registraron cino sismos con una magnitud mayor a 7 grados en la escala de Richter. El 19 de septiembre se registró un sismo con una magnitud de 8.1 grados con epicentro en Michoacán.

El impacto que dejó este movimiento telúrico conmocionó al país, pues se registraron 6 mil muertes y más de 30 mil personas heridas; además de daños y destrozos en más de 90 mil viviendas, lo que dejó un saldo de aproximadamente 150 mil damnificados.

Treinta y dos años después se repitió este suceso exactamente en la misma fecha. Por la tarde del 19 de septiembre de 2017 se registró un sismo de 7.1 grados, con epicentro en Puebla. Debido a la cercanía, la Ciudad de México, Morelos, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala también se vieron muy afectados. Los desesos totales que dejó este siniestro es de 369 personas. Se estima que las afectaciones tuvieron un costo estimado de 62 mil 99 millones de pesos.

“A todos los que han trabajado arduamente para librar a México de la amenaza de los terremotos y a la memoria de los miles que perecieron porque aún hay mucho que aprender sobre la atenuación de los peligros sísmicos”.

¿Cuál ha sido el sismo más fuerte en México?

El 7 de septiembre del 2017 se registró un sismo de 8.2, superando la magnitud del ocurrido en 1985, este suceso con epicentro en Chiapas ocasionó la muerte de 99 personas, más de 449 mil damnificados, y también afectaciones en: 6 mil escuelas, 51 unidades médicas, 112 mil viviendas y pérdidas económicas de aproximadamente 19 mil millones de pesos.

Tan solo cuatro años después, durante la noche del 7 de septiembre del 2021 se registró un temblor con una magnitud de 7.1 grados con epicentro en Acapulco, por lo que la mayor parte de daños ocurrieron en Guerrero. Aproximadamente 32 mil personas se vieron afectadas, y se estima que el costo de dichos daños fue de 209 millones de pesos.

¿Qué precauciones tomar ante un sismo?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres esto es lo que debes tomar en cuenta en caso de sismo:

Antes : Preparar un plan familiar de protección civil. Organizar y participar en los simulacros de evacuación, identificar las zonas de menor riesgo, revisar instalaciones de gas y luz, y almacenar alimentos no perecederos y agua.

Durante : Alejarse de ventanas y objetos que se puedan caer, conservar la calma y ubicarse en una zona de seguridad, cortar el suministro de gas y electricidad, alejarse de postes, cables y marquesinas, y estacionarse lejos de edificios altos.

Después: Revisas las condiciones de tu casa, no encender cerillos o velas hasta que estés seguro de que no hay fugas de gas, utilizar el teléfono solo en caso de emergencias, informarse para no propagar rumores y atender las recomendaciones de las autoridades correspondientes. Es importante permanecer alerta, pues siempre se pueden presentar réplicas.