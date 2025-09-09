FGR: Marinos en huachicol fiscal serán procesados bajo código penal federal, no militar

Los marinos involucrados en la red de contrabando de combustible revelada este fin de semana serán procesados bajo el Código Penal Federal y no por los lineamientos federales, indicó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia matutina, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que en este caso los actos cometidos por los elementos no corresponden a faltas cometidas relativas con sus tareas internas dentro de las Fuerzas Armadas.

Los procesos son procesos de carácter federal que no están vinculados directamente con la función específica de la de las Fuerzas Armadas en sus tareas internas. Es por hechos delictivos que están establecidos en el Código Penal Federal y por eso se les está procesando Alejandro Gertz



Previamente, el fiscal precisó que en 2024 el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, presentó denuncias relacionadas con corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Estas investigaciones fueron puestas bajo control judicial por la Fiscalía.

Agregó que en marzo se encontraron depósitos de combustible que no fueron declarados, y al juntar toda la información se percataron que este caso estaba involucrado con el que sucedió en 2024, por lo que pidieron las ordenes de aprehensión.

¿Quiénes son los detenidos por huachicol fiscal?

El 8 de septiembre se confirmó la aprehensión de 14 personas involucradas en el caso de una red de huachicol. Entre los detenidos se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien es sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch dio a conocer que los nombres de los 14 detenidos son:

Manuel Roberto ‘N’ Climaco ‘N’ Humberto Enrique ‘N’ Sergio ‘N’ Carlos de Jesús ‘N’ Fernando Ernesto ‘N’ Francisco Javier ‘N’ Éndira Xóchitl ‘N’ Perla Elizabeth ‘N’ Anatalia ‘N’ Ismael ‘N’ Anuar ‘N’ Héctor Manuel ‘N’ José ‘N’

Huachicol fiscal ı Foto: Especial

¿Qué es el huachicol fiscal?

El huachicol fiscal refiere a la venta e importación ilícita de hidrocarburos. Al realizar estas acciones existe una evasión de impuestos.

Durante estas operaciones el hidrocarburo en su forma cruda es trasladado de México a Estados Unidos, posteriormente se vende a refinerías estadounidenses con etiquetados falsos. Para poder realizar este traslado se presentan documentos falsos para posteriormente poder venderlo de manera legítima en gasolineras mexicanas.

Al existir evasión de impuestos, este delito está directamente relacionado con el artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, por lo que las personas involucradas son juzgadas por delitos federales.