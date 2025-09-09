Muere elemento de la Marina durante práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora

Un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) perdió la vida este martes durante un ejercicio de práctica de tiro en Puerto Peñasco, al noroeste del estado de Sonora.

Sin ofrecer más detalles, la Marina manifestó sus condolencias por el fallecimiento del uniformado, y afirmó que otorgará a sus familiares “todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”, escribió en sus redes sociales.

Según el periodista Claudio Ochoa, el elemento fallecido sería el capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien, de acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, habría estado como encargado del puerto de Manzanillo, en Colima.

Aunque se trata de información extraoficial, la muerte del uniformado ocurre un día después de que el cuerpo del capitán Abraham Jeremías Pérez fue hallado en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, de la que era titular.

