Resultados del Progol Media Semana 760: checa la quiniela ganadora.

Los juegos de futbol que la Lotería Nacional puso en la quiniela Progol Media Semana 760 del martes 9 de septiembre del 2025 ya arrojaron resultados y ganadores.

Si no conoces los marcadores finales de los partidos, chécalos y descubre si fuiste uno de los ganadores de los partidos de la los partidos amistosos y las eliminatorias para el Mundial del 2026.

Resultados Progol Media Semana 760:

En La Razón de México, te presentamos los resultados de la quiniela del Progol Media Semana:

MÉXICO VS COREA DEL SUR: E

ESTADOS UNIDOS VS JAPÓN: L

ECUADOR VS ARGENTINA: L

BOLIVIA VS BRASIL: L

CHILE VS URUGUAY: E

PERÚ VS PARAGUAY: V

VENEZUELA VS COLOMBIA: V

CURAZAO VS BERMUDA: L

JAMAICA VS TRINIDAD Y TOBAGO: L

También puedes conocer los resultados en la página de la Lotería Nacional.

Conoce los resultados del Tris de hoy.

Ve los resultados del Chispazo de hoy.

¿Cómo jugar Progol Media Semana?

Progol es una quiniela de nueve partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que hubiera.

La boleta para jugar Progol tiene 9 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.

Progol Media Semana tiene un monto destinado al primer lugar, el cual se reparte entre las quinielas que logren el mayor número de aciertos, si no existen quinielas con 9 aciertos, entonces el premio se repartirá entre los que logren 8 aciertos y así sucesivamente.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Puedes consultar a detalle cómo jugar el Progol Media Semana en este enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.