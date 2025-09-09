El juramento del niño millonario, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical El juramento del niño millonario sigue la historia de un joven que en su infancia se enamoró profundamente de su tutora, por lo que se empeñó en convertirse en el hombre exitoso que ella merecía.

¿De qué trata El juramento del niño millonario?

El juramento del niño millonario sigue la historia de Javier Cruz. De niño, é no era estudioso, por lo que su madre quiso ayudarlo con su educación y contrató a Cina Ortega para que fuera su tutora.

El juramento del niño millonario ı Foto: Especial

Después de que descubrió sus virtudes, el joven comenzó a volverse disciplinado y aplicado, jurando en secreto que algún día se casaría con ella, por lo que quiere convertirse en el hombre que ella merece.

Ya adulto, convertido en el hombre más rico del mundo, su primer acto al alcanzar el éxito fue regresar a su pueblo para desposar a Cinta.

¿Dónde ver El juramento del niño millonario?

La serie cuenta con 87 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde los primeros 10 capítulos los puedes ver de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar en Dailymotion el drama al buscarlo por su título en inglés, Leaving Only to Be Found Again. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

La muñeca rota del Sr. Nieves: Valeria Cruz es una joven de buen corazón que salvó al presidente del importante Grupo Nieves. Por un encuentro casual, Valeria queda embarazada por accidente, además de con una pierna rota. Por complicaciones, da a luz a su hijo a los ocho meses, lo que genera algunos problemas.

Ella encuentra la redención en su amor: Grace era una huérfana despreciada por su familia adoptiva, que fue criada solo para ser vendida a un funcionario corrupto, lo que augura un futuro triste para ella.

Atrapada y redimida por su amor: Yvette es una mujer que se encuentra tan afligida por la deuda que tiene su padre, que terminó con su novio Archer. Mientras la perseguía, Archer fue atropellado por un coche y casi murió. Años después, Yvette criaba en secreto al hijo de Archer, mientras él había conquistado el mundo empresarial.