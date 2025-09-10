Mario Delgado: SEP cumple con entrega de 344 títulos a egresadas y egresados de la UBBJG en Puebla y Tlaxcala

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), entregó 344 títulos a egresadas y egresados de planteles ubicados en los estados de Puebla y Tlaxcala, con lo que se dio cumplimiento a la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de apoyar a las y los jóvenes con la entrega oportuna de este documento, informó el secretario Mario Delgado Carrillo.

Destacó que, en el estado de Puebla, 54 egresados de la sede de Cuetzalan recibieron su título, al igual que 52 del plantel de Chignautla y 62 de la unidad de Chiautzingo. Con este documento, las y los jóvenes podrán acreditar sus estudios y facilitar su incorporación al mercado laboral.

Delgado Carrillo dijo que, en el caso de Tlaxcala, 88 alumnas y alumnos que concluyeron sus estudios en la sede de Cuapiaxtla recibieron su título y 88 egresadas y egresados del plantel de Xaltocan.

El titular de la SEP felicitó a las y los egresados, así como a sus familias, y los invitó a sentirse orgullosos por su logro y por lo aprendido: “pero que no piensen que ya terminaron de aprender. La vida es un aprendizaje continuo y ustedes tienen habilidades prácticas”.

La titular de UBBJG, Raquel Sosa Elízaga informó que, gracias al apoyo de los gobiernos de la Cuarta Transformación, ya se cuenta con 214 sedes universitarias en todo el país y se prevé que el número ascienda a 300 durante la administración de la Presidenta de México. Agregó que estos planteles se ubican en los lugares más alejados, donde más falta hacen. “No estamos en las capitales de los estados. No estamos en lugares urbanos, muy poblados. Estamos aquí donde hace falta y donde está la comunidad”.

Afirmó que la educación no es un privilegio, sino un derecho. Por ello, estas universidades están donde más se necesitan y cerca de las comunidades, para que las y los estudiantes no tengan que recorrer miles de kilómetros para cursar estudios de nivel superior.

Finalmente subrayó que las UBBJG son producto de una larga lucha política y social contra la exclusión de las y los jóvenes en el acceso a la educación superior. Añadió que, los estudiantes pueden ingresar a estas universidades sin necesidad de presentar examen, con lo que se garantiza su derecho a estudiar una carrera profesional.

Mayra Peralta, egresada de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable de la sede en Cuetzalan, Puebla, comentó que el título que reciben no es solo un papel, sino una promesa al planeta, una responsabilidad con la sociedad y un grito de esperanza para quienes aún creen que un mundo diferente es posible.

Brian Rojano Romano, egresado de la carrera Ingeniería Ambiental del campus de Xaltocan, Tlaxcala, aseguró que su estancia en la universidad fue muy grata, hizo muchas amistades y, sobre todo, la enseñanza que recibió fue muy buena. Invitó a las y los jóvenes de la entidad a cursar esa carrera porque hay un buen campo laboral para esta ingeniería.

