Procesan a cuatro por red de tráfico de personas ligada a agencias de viajes

Cuatro personas quedaron vinculadas a proceso por su probable participación en delincuencia organizada con fines de tráfico de personas, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La indagatoria apunta a un grupo que, desde 2020, operaba mediante agencias de viajes cercanas a la Central de Autobuses del Norte, en la Ciudad de México.

La carpeta de investigación comenzó en enero del año pasado, después de una denuncia anónima que alertó sobre actividades coordinadas para cometer ese ilícito. A partir de esos datos, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó trabajos que derivaron en cateos y órdenes de aprehensión en cuatro diferentes entidades.

Javier “N”, alias “Pelón” y/o “Pelón Romano”, identificado como probable líder del grupo criminal, fue aprehendido en Tizayuca, Hidalgo. Brenda “N” quedó bajo resguardo ministerial en Nezahualcóyotl, Estado de México, señalada por el mismo delito.

Otros sospechoso, Israel “N”, alias “Pepino” y/o “Compadre” y/o “Isra”, fue capturado en Santiago de Querétaro, mientras que Miguel “N”, alias “El Viejón”, fue arrestado en el municipio chiapaneco de Huixtla.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra cuatro personas por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas. En 2025, se inició carpeta de investigación en atención a una denuncia anónima. Se cumplimentó orden… pic.twitter.com/cetVrKNz0i — FGR México (@FGRMexico) May 5, 2026

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial. Con esos elementos, la FGR obtuvo la vinculación a proceso contra los cuatro señalados y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Para Javier “N”, Israel “N” y Brenda “N”, el plazo de investigación complementaria quedó fijado en dos meses. En el caso de Miguel “N”, la autoridad judicial concedió tres meses para el cierre de esa etapa.

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MSL