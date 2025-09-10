PVEM confía en competir en solitario en estados clave rumbo al 2027

El coordinador nacional electoral del Partido Verde, Arturo Escobar, afirmó que su partido tiene confianza en que podrá contender en solitario en varios estados rumbo a las elecciones de 2027, aunque aclaró que las definiciones se darán en las mesas de coalición con sus aliados de la Cuarta Transformación.

“Estamos preparándonos para cualquier escenario y eso nos obliga a que todos nuestros cuadros en el territorio estén listos. Si hay 17 elecciones a gobernador, más otras 15 de congresos locales o alcaldías, y los 300 distritos federales, debemos tener precandidatos en todos los territorios del país”, explicó en entrevista con medios.

Escobar subrayó que el Verde no descarta acuerdos con Morena y el Partido del Trabajo (PT), pero insistió en que “sin duda” llevará a la mesa perfiles “muy atractivos para el electorado , porque están cerca de la ciudadanía”, tanto mujeres como hombres; además, rechazó que una eventual decisión de competir en solitario pueda provocar una ruptura en la llamada Cuarta Transformación.

“Yo estoy convencido que vamos a poder llegar a un muy buen acuerdo para las elecciones federales y, en el caso de los procesos locales, habrá mesas para revisar cómo está la relación entre Morena, el Verde y el PT. Donde veo enormes probabilidades de poder construir una buena coalición es en las elecciones federales a diputados del 26”, aseguró.

El dirigente destacó que el PVEM ha crecido en estados como San Luis Potosí, donde mencionó a la senadora Ruth González como referente; además de Michoacán, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Chiapas.

“Depende del posicionamiento del partido, pero más importante aún de las mujeres y hombres que tengas vinculados con la ciudadanía y a partir de ahí podamos tomar un papel protagónico dentro de las coaliciones o dentro de las candidaturas”, apuntó.

Velasco abre la puerta para que el Verde compita solo en 2027

Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde en el Senado de la República, afirma que está abierta la puerta para que su partido compita de manera independiente en las elecciones locales de 2027, ante los obstáculos que han surgido en algunas entidades para formar alianzas.

La decisión no afectaría la relación del PVEM con la Presidenta Claudia Sheinbaum pues, aseguró, hay coordinación en la agenda legislativa y en proyectos conjuntos a nivel nacional.

En entrevista, Velasco explicó que el conflicto más reciente se registró en Tamaulipas, donde legisladores locales y federales del Partido Verde denunciaron presiones del gobierno estatal para abandonar el partido y sumarse a Morena.

“Lógicamente, hubo compañeros que se molestaron y hicieron declaraciones de que, si así iba a ser la situación, el Verde iba a competir solo”, dijo, y señaló que las dirigencias locales tendrán libertad para actuar de manera autónoma.

“Si existen proyectos conjuntos que se puedan realizar en el ámbito local, pues podremos ir en alianza y si suceden casos como los que sucedieron en Tamaulipas, las dirigencias locales podrán tener la libertad de competir de manera autónoma y de manera independiente. (…) Si no se genera un ambiente propicio para que se puedan construir las alianzas, pues las alianzas no se deben de forzar, se deben de construir”, comentó.

🟢 PVEM podría ir solo en 2027

Manuel Velasco (@VelascoM_), coordinador del Senado, asegura que el Partido Verde podría competir independiente en elecciones locales, sin afectar su coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum.https://t.co/XpLdzzAraE pic.twitter.com/iwtpMpnk4F — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2025

Partido Verde “aporta votos importantes para cualquier alianza”: Velasco

El parlamentario destacó que se analizará cada entidad, y puso como ejemplo a Chiapas, donde, dijo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha logrado avances en materia de seguridad.

Velasco aseguró que su partido continuará evaluando escenarios para decidir alianzas o candidaturas propias, y defendió la capacidad electoral del PVEM.

Recordó, además, que en 2012 fue el primer gobernador en ganar una elección sólo con el respaldo del partido, demostrando que puede competir y triunfar por su cuenta.

“El Verde tiene una votación consistente y hoy los ciudadanos votan por sus propuestas, no solo por estar en coalición. Más bien, el Verde aporta votos importantes para cualquier alianza ”, aseguró.

Sobre San Luis Potosí, puntualizó que el Partido Verde ya ha ganado elecciones, como en 2021, y que, aunque lo ideal sería ir en coalición, tiene fuerza y capacidad suficiente para competir solo si no se logran acuerdos.

“En su momento se evaluará quién es el mejor candidato o candidata, pero no vamos a forzar alianzas si no hay condiciones”, dijo.

