Sheinbaum confirma suicidio de capitán de Marina Abraham Jeremías Pérez

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la muerte del capitán Abraham Jeremías Pérez se trató de un suicidio; además, manifestó molestia por los cuestionamientos a raíz de la segunda muerte de otro elemento de la Secretaría de Marina, ocurrido este martes, luego de que el fin de semana se diera a conocer una red de trasiego de combustible en la que hay funcionarios de dicha institución vinculados.

El domingo, el Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de 14 personas, entre las que se encuentran empresarios y servidores públicos, derivado de una investigación que reveló una red de huachicol fiscal, por medio de la que se ingresaba combustible al país de manera ilícita. Entre los arrestados hasta ahora, se encuentran dos familiares del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Tras ello, el lunes se dio a conocer que el capitán Jeremías Pérez fue hallado sin vida en instalaciones de Tamaulipas, mientras que este martes por la tarde se reportó la muerte de otro elemento naval durante una práctica de tiro.

Al ser consultada sobre ambas muertes de los marinos en el contexto de esta revelación criminal, Claudia Sheinbaum Pardo consideró los cuestionamientos al respecto como una “falta de respeto”.

Sobre el segundo elemento fallecido, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que hasta ahora se considera que fue un accidente, pero seguirá adelante la indagatoria para esclarecer el hecho.

“Me parece, la verdad, con todo respeto, aquí, al medio que representas, la manera en que lo preguntas no me parece correcto ni para la víctima ni por lo que ocurrió: ‘no le parece que es una casualidad…’ Es una investigación, hasta ahora parece que fue un accidente pero hay que hacer una investigación. Entonces por respeto a la a la víctima y a la situación Entonces ya informará el Gabinete de Seguridad”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Tras confirmar que la primera muerte se debió a un suicidio, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que también se realiza la investigación.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo insistió en asegurar que Jeremías Pérez no estaba vinculado en el caso de huachicol fiscal.

“Tan lamentable que ayer mencionó el fiscal que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación; lo que pasó ayer, hasta ahora parece un accidente, pero entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación. Ya no te voy a contestar. Y no te voy a contestar por respeto a las víctimas y a la investigación. Ya contesté pero insistir en un tema tan lamentable y sentido, me parece que no es correcto”, enfatizó Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR