Sin certeza que capitán estuviera en red de huachicol

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en conferencia de prensa.

Hasta ahora no se tiene acreditado que el capitán de la Marina Abraham Jeremías Pérez, encontrado sin vida el lunes pasado, haya estado involucrado en la red de huachicol fiscal evidenciada por el Gabinete de Seguridad el fin de semana pasado, refirió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, la mandataria federal externó su pésame por el fallecimiento del elemento, y aseguró que ya se llevan a cabo las investigaciones para esclarecer su muerte, la cual se menciona que fue producto de un suicidio.

El Dato: El titular de la FGR detalló que las 14 personas relacionadas con el caso están detenidas “y hoy en la madrugada nos dieron la vinculación a proceso de todos ellos”.

“Lamentamos mucho la muerte de este marino. Nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso. Entonces, vienen las investigaciones. Pero primero, nuestra solidaridad a la Marina y a la Armada de México y, por supuesto, a los familiares”, dijo.

Tras recordar que la investigación del huachicol fiscal llevó a la detención de 14 personas involucradas, entre los que se encuentran empresarios y funcionarios públicos, recalcó que el hecho de que elementos de la Marina involucrados hayan sido identificados en la indagatoria habla “bien” de la Secretaría de Marina.

“El que haya uno, dos o tres elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este, habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación, colaborando con la fiscalía, para llegar a las últimas consecuencias”, señaló.

También se expresó en respaldo a la dependencia y de su titular, el almirante Raymundo Pedro Morales.

“Sigue la investigación. Esto es muy importante. Primero, porque habla de la integridad del almirante Morales y su trabajo. Segundo, porque nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas. Y tercero, aunque es un hecho lamentable, fortalece a la institución, a la Marina”, destacó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, mencionó que la participación de elementos de la Marina no representa a dicha institución.

“Reconocemos el trabajo comprometido que han realizado, por muchos años, los hombres y las mujeres de la Secretaría de Marina para brindar seguridad a nuestro país. Y reiteramos que el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución”, declaró.

Además, ratificó que se trata de 14 personas detenidas hasta ahora y que participaron, y aseguró que no habrá impunidad en el caso. Además, recordó que las detenciones se dieron en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Al consultarle si hay evidencias que comprueben que la muerte del capitán se trató de un suicidio, como se dijo en un inicio, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, comentó que un hecho de este tipo merece respeto, pero que en este caso aún se está a la espera de información que esclarezca lo ocurrido.

“Ese es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente del orden personal a la que debemos tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando; entonces, es un asunto de otra naturaleza”, refirió.

Sobre el procesamiento de los marinos involucrados, el fiscal Alejandro Gertz Manero indicó que serán casos que se llevarán bajo el Código Penal Federal y no por los lineamientos de la Armada, porque los actos cometidos por los elementos no corresponden a faltas cometidas relativas con sus tareas internas dentro de las Fuerzas Armadas (FA).

“Los procesos son procesos de carácter federal que no están vinculados directamente con la función específica de las Fuerzas Armadas en sus tareas internas. Es por hechos delictivos que están establecidos en el Código Penal Federal y por eso se les está procesando”, dijo.

Muere otro marino con antecedente aduanal

› Por Ulises Soriano

Otro capitán de la Marina con antecedente en tareas aduanales, identificado como el comandante Adrián Omar del Ángel Zúñiga, murió durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

La Secretaría de Marina (Semar) reportó el fallecimiento, ocurrido un día después de que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez se quitara la vida en su oficina en el puerto de Altamira.

A través de un mensaje en una red social, la dependencia expresó su pesar por el fallecimiento del elemento, quien estuvo en la aduana de Manzanillo, Colima, antes de ser enviado a Sonora.

10 millones de litros de combustible se aseguraron el pasado 31 de marzo

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”, posteó.

Ambos fallecimientos ocurren a menos de una semana del operativo en el que fueron detenidos empresarios y marinos presuntamente involucrados en el delito de huachicol fiscal, que comenzó a raíz del aseguramiento, en marzo, de un buque con 10 millones de litros de combustible.

El pasado 6 de septiembre se dio a conocer la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien, coludido con su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, operó una red de huachicol fiscal entregando sobornos a subordinados. Dicha red combinaba intereses del sector privado con complicidades de instituciones públicas para facilitar la extracción, transporte y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Ambos mandos navales son hijos de la cuñada del almirante Ojeda Durán, extitular de Marina en el sexenio de AMLO. Al menos uno de ellos ha ocupado diferentes cargos dentro de la Armada de México.