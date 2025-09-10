UNAM asume un compromiso activo y responsable para una Cultura de paz: Leonardo Lomelí

Cultura de paz, la respuesta de la UNAM a violencias normalizadas, exclusiones persistentes e incertidumbre que atraviesan las juventudes

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, dio inicio a la Primera Semana Nacional de Cultura de Paz desde el auditorio Antonio Caso, en el que La Universidad Nacional "asume un compromiso activo y responsable", consciente de que la educación pública y autónoma debe ser un catalizador de diálogo, cooperación, pensamiento crítico e implementación de alternativas que fortalezcan la cohesión social.

#BoletínUNAM Cultura de paz, la respuesta de la UNAM a violencias normalizadas, exclusiones persistentes e incertidumbre que atraviesan las juventudes: #RectorLomelí > https://t.co/RcrbEOZE74#CulturaDePazUNAM 🕊️ pic.twitter.com/S5rlqLFv2g — UNAM (@UNAM_MX) September 10, 2025

Esta estrategia fue lanzada el pasado 11 de junio de 2025, con el propósito de cultivar valores como justicia, inclusión, respeto mutuo, sostenibilidad y cooperación en toda la comunidad universitaria. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de organizaciones como la SRE, NOREF, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la UNESCO.

El rector recalcó que la UNAM no puede permanecer neutral frente a la violencia y el resurgimiento de visiones autoritarias. Destacó la necesidad de “alimentar el pensamiento crítico, generar alternativas y sembrar esperanza”, fomentando una cultura de paz que emerja tanto en las aulas como en la comunidad.

Dentro de este mismo marco, Lomelí destacó que la Universidad ha incorporado asignaturas de Cultura de Paz en los programas de bachillerato y licenciatura, al tiempo que ha fortalecido la formación en mediación y resolución pacífica de conflictos.

Asimismo, expuso que de acuerdo con el Global Peace Index 2025, los niveles internacionales de paz atraviesan su punto más bajo desde que se tiene registro.

“Hoy existen 59 enfrentamientos activos entre Estados, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 150 mil muertes relacionadas con enfrentamientos tan solo en 2024. A ello se agrega que 110 millones de personas viven desplazadas y que el impacto económico asciende a casi 20 billones de dólares, equivalentes al 11.6 por ciento del producto interno bruto global", dijo.

Programa Universitario y comité directivo (PUCPAZ)

El Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias, se creó bajo la Coordinación de Humanidades.

Previamente la directora del Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias, Leticia Cano Soriano, aseveró que “en el orbe se viven desigualdades, violencias sociales y pobrezas, y la capacidad de resistencia no basta para hacer frente a las injusticias y la desprotección de la vida y la dignidad humana".

Sobre la Paz digital

En la conferencia de apertura, Olimpia Coral Melo Cruz, defensora de espacios digitales libres de violencia para mujeres y niñas, sostuvo que “existe un colonialismo digital, incluso un monopolio algorítmico sustentado en anglicismos y alfabetismos técnicos que además abonan a la brecha digital”.

La activista e impulsora de la legislación pionera contra la violencia digital, reiteró que "el algoritmo tiene un sesgo patriarcal" porque reproduce desigualdad estructural entre hombres y mujeres.

Reconoció está iniciativa de la Universidad a favor de la paz y refrendó su lucha por una vida libre de violencia digital. De acuerdo con cifras del Frente Nacional para la Sororidad en México, el 95.3 por ciento de las víctimas son mujeres y 80.4 por ciento de quienes agreden son varones.

Actividades culturales y creativas

El programa presenta algunos talleres y diplomados como:

Taller “Desarme nuclear, paz y feminismos”: realizado en mayo de 2025, invitó a quienes asistieron a reflexionar sobre paz y feminismo mediante el arte en el CCU Tlatelolco.

Coloquio “La paz habita en una selva tropical”: celebrado en octubre de 2024 en el CCU, que exploró la relación entre prácticas artísticas, vida universitaria y cultura de paz.

Diplomado “Arte, paz y territorio”: ofrecido en línea entre octubre 2024 y mayo 2025, dirigido a artistas, activistas y gestores culturales, con módulos sobre mediación, políticas públicas y prácticas artísticas con enfoque pacificador.

La UNAM lanza una estrategia institucional para promover la cultura de paz. 🗓️ #HoyEnLaUNAM encontrarás talleres, cine y arte en las #IslasCU, a partir de las 12 h.

Piensa, actúa, transforma 🙌. La paz empieza en comunidad.#CulturaDePazUNAM 🕊️ pic.twitter.com/8uDdunvwSc — UNAM (@UNAM_MX) September 9, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL